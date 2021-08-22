3 простых рецепта аппетитных рогаликов

Рецепты рогаликов к чаю / Фото: instagram.com/natali_rezept_/
Во-первых, рогаликов можно приготовить много. Хватит и на следующие завтраки. Во-вторых, варианты начинок – это дело индивидуальное. Главное контролировать, чтобы она не вытекла во время выпекания. Если любите домашнюю ароматную выпечку и всегда это дело практикуете, то рецепты ниже для вас. Этот материал поможет всем, кто собирается на пикник, определиться – в каком магазине покупать продукты выгоднее.
Рогалики с джемом
Ингредиенты
- 1/2 ч. л. соли
- 3-5 ст. л. сахарной пудры
- 200 г сметаны 20%
- 400 г муки
- 200 г сливочного масла
- 200 г джема
Способ приготовления
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- Разотрите просеянную муку с солью и кусочками маргарина. Добавьте сметану, замесите тесто до однородного состояния и положите в холодильник на 20 минут.
- Разделите тесто на 3 части, 2 верните в холодильник, одну – раскатайте тонким пластом. Нарежьте треугольники, выложите начинку и сверните рогалики.
- Выложите рогалики на противень, в разогретую до 160 градусов духовку и запекайте до готовности. Затем приготовьте рогалики из остального теста.
- Готовые рогалики украсить сахарной пудрой.
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Рогалики на сметане с ореховой начинкой
Ингредиенты для теста
- 200 г маргарина
- 100 г сметаны
- 3 желтка
- 1 ст. л. уксуса
- 350 – 400 г муки
Для начинки
- 3 белка
- 1 стакан сахара
- Молотые орехи
- Сахарная пудра
Способ приготовления
- В миску всыпьте муку, сюда же натрите холодный маргарин. Перемешайте руками до образования крошки. Добавьте сметану, желтки и уксус. Быстро замесите тесто, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на 3 часа.
- Противень застелите пекарской бумагой. Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Взбейте белки с сахаром.
- Отрежьте кусочек теста и раскатайте круг. Разрежьте круг на секторы.
- Каждый треугольник смажьте безе и посыпьте орехами. Сверните рогалики. Выложите рогалики на противень и поставьте выпекать до золотистого цвета. Готовые горячие рогалики обваляйте в сахарной пудре и остудите.
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Творожные рогалики с мармеладной начинкой
Ингредиенты
- 200 г творога
- 150 г сливочного масла
- 300 г муки
- 0,5 ч. л. разрыхлителя
- 0,35 ч. л. соли
- 1 ст. л. ванильного сахара
- 2 ст. л. сахара
- 200 г мармелада
Способ приготовления
- Смешайте муку, разрыхлитель, ванильный сахар и соль. К ним переложите мягкие кубики масла. Перетрите тесто в крошку. К нему добавьте размягченный сухой творог и сахар.
- Замешайте однородное мягкое тесто, замотайте его в пленку и спрячьте в холодильник на 30 минут.
- Мармелад нарежьте кусочками около 3 см.
- Остывшее тесто поделите на три части, раскатайте в круглые пласты. Порежьте их на треугольники, поверх выложите кусочки домашнего мармелада.
- Скатайте треугольники в рогалики, выложите их на выстеленный пергаментом противень. Присыпьте сахаром.
- Готовьте в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
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