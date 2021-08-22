3 простых рецепта аппетитных рогаликов

Рецепты рогаликов к чаю / Фото: instagram.com/natali_rezept_/

Во-первых, рогаликов можно приготовить много. Хватит и на следующие завтраки. Во-вторых, варианты начинок – это дело индивидуальное. Главное контролировать, чтобы она не вытекла во время выпекания. Если любите домашнюю ароматную выпечку и всегда это дело практикуете, то рецепты ниже для вас. Этот материал поможет всем, кто собирается на пикник, определиться – в каком магазине покупать продукты выгоднее.

Рогалики с джемом

Рогалики с джемом / Фото: instagram.com/vkusaradost/

Ингредиенты

1/2 ч. л. соли

3-5 ст. л. сахарной пудры

200 г сметаны 20%

400 г муки

200 г сливочного масла

200 г джема

Способ приготовления

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Разотрите просеянную муку с солью и кусочками маргарина. Добавьте сметану, замесите тесто до однородного состояния и положите в холодильник на 20 минут. Разделите тесто на 3 части, 2 верните в холодильник, одну – раскатайте тонким пластом. Нарежьте треугольники, выложите начинку и сверните рогалики. Выложите рогалики на противень, в разогретую до 160 градусов духовку и запекайте до готовности. Затем приготовьте рогалики из остального теста. Готовые рогалики украсить сахарной пудрой.

Рогалики на сметане с ореховой начинкой

Рогалики с ореховой начинкой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста

200 г маргарина

100 г сметаны

3 желтка

1 ст. л. уксуса

350 – 400 г муки

Для начинки

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3 белка

1 стакан сахара

Молотые орехи

Сахарная пудра

Способ приготовления

В миску всыпьте муку, сюда же натрите холодный маргарин. Перемешайте руками до образования крошки. Добавьте сметану, желтки и уксус. Быстро замесите тесто, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на 3 часа. Противень застелите пекарской бумагой. Разогрейте духовку до 180 градусов. Взбейте белки с сахаром. Отрежьте кусочек теста и раскатайте круг. Разрежьте круг на секторы. Каждый треугольник смажьте безе и посыпьте орехами. Сверните рогалики. Выложите рогалики на противень и поставьте выпекать до золотистого цвета. Готовые горячие рогалики обваляйте в сахарной пудре и остудите.

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Творожные рогалики с мармеладной начинкой

Рогалики с мармеладом творожные / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

200 г творога

150 г сливочного масла

300 г муки

0,5 ч. л. разрыхлителя

0,35 ч. л. соли

1 ст. л. ванильного сахара

2 ст. л. сахара

200 г мармелада

Способ приготовления

Смешайте муку, разрыхлитель, ванильный сахар и соль. К ним переложите мягкие кубики масла. Перетрите тесто в крошку. К нему добавьте размягченный сухой творог и сахар. Замешайте однородное мягкое тесто, замотайте его в пленку и спрячьте в холодильник на 30 минут. Мармелад нарежьте кусочками около 3 см. Остывшее тесто поделите на три части, раскатайте в круглые пласты. Порежьте их на треугольники, поверх выложите кусочки домашнего мармелада. Скатайте треугольники в рогалики, выложите их на выстеленный пергаментом противень. Присыпьте сахаром. Готовьте в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

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