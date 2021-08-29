5 лайфхаків, щоб приготувати по-справжньому смачне лате вдома

Як приготувати лате в домашніх умовах / Фото: instagram.com/gulsahsblog/
Лате – це напій більше для тих, хто любить мінімум ноток кави та максимум насиченого молочного смаку. Якщо в еспресо мокіато молока зовсім трохи, то в лате його втричі більше. Плюс молочна піна зверху. І для різноманітності серед ваших звичних чашок з кавою можна приготувати лате вдома. Це не складно. Всі подробиці знайдете нижче.
Класичні пропорції лате і чому це важливо
Це важливо насамперед, коли ви готуєте лате вдома. У кав'ярнях, якщо ви встигли помітити, напій подають у великих обсягах – понад 300 мл.
Класичні ж пропорції – це 50 мл еспресо, 150 мл молока, 50 мл піни. Тобто легко порахувати, що правильна порція лате – 200 мл.
Щоб випити справжнє лате, приготуйте його саме з цією пропорцією інгредієнтів.
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5 лайфхаків для приготування правильного лате
- Молоко. Воно має бути жирним, а саме – 3, 5%. Це додасть напою ніжної текстури і певної тягучості. Перед збиванням молоко потрібно підігріти до 30-40 градусів.
- Піна для лате має бути насичена киснем, з великою кількістю бульбашок.
- Після того, як ви зварили еспресо, обов'язково процідіть його. Інакше ви зіпсуєте текстуру напою.
- Для лате бариста рекомендують арабіку.
- Для насиченішого молочного аромату і смаку, певну кількість молока можна замінити вершками.
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Як приготувати лате в домашніх умовах
Інгредієнти
- Мелена кава – 2 ч. л.
- Вода – 80 мл
- Молоко 3,2% – 150-200 мл
- Цукор і добавки – за смаком
Спосіб приготування
- Зварити еспресо, відміряти 50 мл, процідити і відставити.
- Молоко підігріти до 30 градусів, збивати міксером більше 3 хвилин до утворення пористої піни.
- Підготовлене молоко злегка нагріти в мікрохвильовці, приблизно до 30-40 градусів.
- Підігріти високу чашку в мікрохвильовці або обдати її окропом. Вилити молоко з піною.
- Обережно по краю чашки або за допомогою леза ножа влити теплу каву.
- Залишки піни викласти на поверхню напою.
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