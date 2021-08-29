5 лайфхаків, щоб приготувати по-справжньому смачне лате вдома

Як приготувати лате в домашніх умовах / Фото: instagram.com/gulsahsblog/

Лате – це напій більше для тих, хто любить мінімум ноток кави та максимум насиченого молочного смаку. Якщо в еспресо мокіато молока зовсім трохи, то в лате його втричі більше. Плюс молочна піна зверху. І для різноманітності серед ваших звичних чашок з кавою можна приготувати лате вдома. Це не складно. Всі подробиці знайдете нижче.

Класичні пропорції лате і чому це важливо

Це важливо насамперед, коли ви готуєте лате вдома. У кав'ярнях, якщо ви встигли помітити, напій подають у великих обсягах – понад 300 мл.

Класичні ж пропорції – це 50 мл еспресо, 150 мл молока, 50 мл піни. Тобто легко порахувати, що правильна порція лате – 200 мл.

Щоб випити справжнє лате, приготуйте його саме з цією пропорцією інгредієнтів.

Читайте також: Що таке кава піколо і чому її варто спробувати

5 лайфхаків для приготування правильного лате

Лате подають у чашках из прозорого скла, але це не принципово / Фото: instagram.com/ozlmk87/

Молоко. Воно має бути жирним, а саме – 3, 5%. Це додасть напою ніжної текстури і певної тягучості. Перед збиванням молоко потрібно підігріти до 30-40 градусів. Піна для лате має бути насичена киснем, з великою кількістю бульбашок. Після того, як ви зварили еспресо, обов'язково процідіть його. Інакше ви зіпсуєте текстуру напою. Для лате бариста рекомендують арабіку. Для насиченішого молочного аромату і смаку, певну кількість молока можна замінити вершками.

Реклама

Як приготувати лате в домашніх умовах

Лате в домашніх умовах – рецепт / Фото: instagram.com/pop_kelzdancer/

Інгредієнти

Мелена кава – 2 ч. л.

Вода – 80 мл

Молоко 3,2% – 150-200 мл

Цукор і добавки – за смаком

Спосіб приготування

Зварити еспресо, відміряти 50 мл, процідити і відставити. Молоко підігріти до 30 градусів, збивати міксером більше 3 хвилин до утворення пористої піни. Підготовлене молоко злегка нагріти в мікрохвильовці, приблизно до 30-40 градусів. Підігріти високу чашку в мікрохвильовці або обдати її окропом. Вилити молоко з піною. Обережно по краю чашки або за допомогою леза ножа влити теплу каву. Залишки піни викласти на поверхню напою.

Перед лате приготуйте і спробуйте грінки з тартаром з лосося. Оригінальний рецепт дивіться у відео.

Тут читайте все про сиропи для кави.