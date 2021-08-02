Хочете потрапити на зірковий концерт в останній місяць літа, але не знаєте, який обрати? В добірці ми розповімо про івенти на будь-який смак!

5 концертів серпня в Києві, які варто відвідати

Цікаво, який оберете ви: гурту "Бумбокс", Onukа, Jamala, Наталі Могилевської чи Олександра Пономарьова?! Дивіться також календар лайфхаків від Life Сьогодні, де ми розповіли, як провести останній місяць літа весело та незабутньо.

Як щодо концерту гурту "Бумбокс"?

Трішки лірики в останній місяць літа нікому не завадить. Приходьте наживо послухати "Бумбокс", якщо хочете водночас повернутися в приємну ностальгію разом із піснями "Солнца не видно", "Люди" та іншими композиціями. Новими хітами Андрій Хливнюк з командою також здивує!

Концерт гурту "Бумбокс" відбудеться 19 серпня / Фото: прес-служба

Коли: 19 серпня о 18:00.

Де: у відпочинковому комплексі Osocor Residence на вул. Виноградна, 2.

Ціна квитка: від 999 гривень.

Наступний – концерт Наталі Могилевської!

Не любите лірику, бо надаєте перевагу драйву та енергетиці, які мотивують танцювати? Приходьте на концерт Наталі Могилевської. Зірка виступить на сцені на воді просто неба, а ви отримаєте новий досвід. Погодьтеся, що концерти такого формату – рідкість, а не мейнстрим.

Концерт Наталі Могилевської відбудеться 14 серпня / Фото: прес-служба

Коли: 14 серпня о 20:00.

Де: в готелі Bakkara River Party на вул. Венеціанський Острів, 1.

Ціна квитка: від 500 гривень.

І на концерт гурту Onuka завітайте!

Як щодо дебютного сольника Onuka в 2021 році?Гурт виконає композиції з нового альбому KOLIR, а також хіти, які давно стали легендарними. Час почути Time, Misto, Vidlik наживо, а також пісні команди з останнього альбому. Можливо, саме вони стануть вашими улюбленими!

Концерт гурту Onuka відбудеться 27 серпня / Фото: instagram.com/onukaofficial

Коли: 27 серпня о 19:00.

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Де: в КВЦ "Парковому" на вул. Паркова дорога, 16 а.

Ціна квитка: від 640 гривень.

І на серпневий концерт Jamala завітайте!

Концерти Jamala – це мурахи по тілу від першої і до останньої пісні. На Atlas Weekend зірка зробила сюрприз глядачам і спонтанно до неї приєдналася Alyona Alyona, щоб виконати "Жалі" і "Забирай". Варто очікувати схожі сюрпризи й на серпневому концерті. І, звісно, багато емоцій та щирості, а також live-презентацію двох нових альбомів.

Концерт Jamala відбудеться 28 серпня / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Коли: 28 серпня о 20:00.

Де: в Ботанічному саді ім. М. М. Гришка, вул. Тимірязєвська, 1.

Ціна квитка: від 450 гривень.

І на десерт – концерт Олександра Пономарьова!

Якщо ви любите романтичну атмосферу, то завітайте на концерт Олександра Пономарьова. Співак виконає легендарні пісні під супровід симфонічного оркестру, рок-музикантів та хору. А ще почуєте нову програму "Неймовірна". До слова, прайс на концерт цього співака стартує від 390 гривень, а це найнижча ціна в нашій добірці.

Концерт Олександра Пономарьова відбудеться 15 серпня / Фото: прес-служба

Коли: 15 серпня о 20:00.

Де: в КВЦ "Парковому" на вул. Паркова дорога, 16 а.

Ціна квитка: від 390 гривень.

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