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СЬОГОДНІ Lifestyle No Stress

У гурту Onuka відбудеться сольний концерт у Києві: коли, де та яка ціна квитка

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
1 липня, 15:27
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Це буде їх дебютний сольник у 2021 році, проведуть його на оглядовому майданчику, а ціна квитків стартує від 640 гривень
/ Фото: instagram.com/onukaofficial

Український гурт Onukа, який відомий своїм виконанням українських пісень під електронну музику влаштує концерт в КВЦ "Парковий". Про це повідомила солістка гурту Ната Жижченко на сторінці в Instagram.

Концерт заплановано на 27 серпня на 19:00. На гостей заходу чекає новий альбом KOLIR у виконанні Onuka. Ната Жижченко зазначила, що пролунають також добре знайомі пісні. Тож шанувальники гурту зможуть наживо насолодитися Time, Misto, Vidlik та іншими славнозвісними композиціями.

Під анонсом концерту в Instagram, окрім позитивних реакцій було ще запитання про майбутні виступи в Європі.

"Підкажіть, чи плануються концерти в Європі?", – написала користувачка Мережі. На що і отримала відповідь від Нати Жижченко: "Так! Але все залежить від епідеміологічної ситуації".

/ Фото: скриншот

Нещодавно ми розповіли, як безкоштовно потрапити на Atlas Weekend-2021.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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