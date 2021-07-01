У гурту Onuka відбудеться сольний концерт у Києві: коли, де та яка ціна квитка

Це буде їх дебютний сольник у 2021 році, проведуть його на оглядовому майданчику, а ціна квитків стартує від 640 гривень

/ Фото: instagram.com/onukaofficial

Український гурт Onukа, який відомий своїм виконанням українських пісень під електронну музику влаштує концерт в КВЦ "Парковий". Про це повідомила солістка гурту Ната Жижченко на сторінці в Instagram.

Концерт заплановано на 27 серпня на 19:00. На гостей заходу чекає новий альбом KOLIR у виконанні Onuka. Ната Жижченко зазначила, що пролунають також добре знайомі пісні. Тож шанувальники гурту зможуть наживо насолодитися Time, Misto, Vidlik та іншими славнозвісними композиціями.

Під анонсом концерту в Instagram, окрім позитивних реакцій було ще запитання про майбутні виступи в Європі.

"Підкажіть, чи плануються концерти в Європі?", – написала користувачка Мережі. На що і отримала відповідь від Нати Жижченко: "Так! Але все залежить від епідеміологічної ситуації".

/ Фото: скриншот

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