27 кращих стритстайл-образів на Тижні моди в Парижі (фото)

Кращі образи модниць на Тижні моди в Парижі / Фото: Vogue
"Велика четвірка" індустрії моди добігає кінця. Сьогодні останні покази пройдуть в рамках Тижня моди в Парижі. Дизайнери і креативні директори брендів представлять своє бачення того, що ми будемо носити в сезоні весна-літо 2022.
Поки ми розглядали неймовірні образи колекцій, серед яких Givenchy і Valentino, стритстайл-зірки вражали яскравими і неймовірно сміливими нарядами.
Модні фотографи з усього світу зібралися в столиці моди, щоб зафільмувати найкращі і стильні образи, помічені на вулицях Парижа.
Здається, що в цьому сезоні на вулицях французької столиці домінувала філософія "чим більше, тим краще". Хитромудрі принти та візерунки, насичені яскраві кольори, неймовірні поєднання відтінків всіх кольорів веселки, жакети і в'язані спідниці, гумові чоботи і пальто, ефектні сумки, кроп-топи і сексуальні розрізи.
Модниці не ухилялися від експериментальних образів: неонове волосся, в'язані жилетки поверх пишних суконь, шкіряні шорти, помаранчеві штани і ботфорти.
Надихайтеся найкрасивішими образами з вулиць Парижа. Ми зібрали 27 найефектніших.
Стаття підготовлена за матеріалами Vogue.ua.
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