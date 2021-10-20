10 тисяч кроків і 2 літри води: чи допоможуть вони бути здоровими (відео)

виявляється, 10 тисяч кроків в день – це не магічна формула здоров'я, а успішний маркетинговий хід. Чи так це насправді, звідки взялися ці тисячі кроків, як правильно спати і пити воду – розбиралася Вікторія Дмитренко.

Чому саме 10 тисяч кроків нам потрібні?

Все почалося в Японії, 60-х роках – коли там готувалися до Олімпіади, всіх охопила спортивна лихоманка. На цій хвилі одна фірма створила прилад, а саме – крокомір, який в перекладі означає "10 тисяч кроків". Цей норматив, кажуть експерти, не варто сприймати буквально.

Реклама

Щоб бути здоровим, достатньо гуляти не менше 20-ти хвилин, а кроки засікати не обов'язково / Фото: freepik.com

Насправді, як зазначає сімейний лікар Наталя Коломана , навіть 20-ти хвилинна прогулянка зміцнить ваш організм. Ці кроки важливі тим, що зменшують ризики розвитку ожиріння, знижують ризик цукрового діабету. Тому важливо багато ходити, а ще досатньо спати і пити рідину.

Скільки потрібно спати і пити води в день?

Багато вчених сходяться на думці, що сон повинен тривати не менше восьми годин, а ранок слід починати зі склянки води – щоб запустити організм. Але ось ті ж два літри, про яких пишуть скрізь, краще вважати індивідуально. А саме – 1 мілілітр на кожну спожиту калорію. І не ковтайте всю норму води за раз.

Реклама

Микола Мерзлий, лікар-реабілітолог сам вивів формулу споживання води: найкраще, пити по 150 мілілітрів щогодини. Тоді організм рівномірно насичується водою і все залози, клітини отримують цю рідину поступово. Отже, питний режим, сон і прогулянки: спортзал не замінить ходіння пішки.

Чи можна замінити прогулянки спортзалом?

Важлива рада: тренування в спортзалі не замінить 10-ти тисяч кроків. Це, запевняє фітнес-тренер Ярослав, зовсім різні речі. Прогулянка – це перш за все гімнастика-релакс для всіх органів, а завдання тренувань – розвивати своє тіло і м'язи.

Реклама

Але альтернатива крокам є: фітнес-тренер радить стрибати на скакалці. Можна виконати 100 стрибків і зробити комфортний відпочинок від 30-ти секунд перед тим, як зробити наступні 100 стрибків.

Також ми писали, чи можна схуднути, якщо ходити по сходах.