Как покупка новых вещей уничтожает планету: итоги социального арт-перформанса на Ukrainian Fashion Week

Украинский художник Михаил Деяк наглядно показал, как ненужные вещи из нашего гардероба влияют на экологию. Рассказываем подробности

Арт-перформанс под названием «Что дальше?» / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

В рамках 50-го сезона Ukrainian Fashion Week прошел арт-перформанс под названием "Что дальше?". Автором проекта стал украинский художник Михаил Деяк. На одной из платформ "Мыстецкого Арсенала" он создал социальную инсталляцию для фонда "РЯД" под кураторством галериста Лики Спиваковской.

Вопрос лишнего потребления давно актуален для меня. Зрители могли ужаснуться от масштаба вещей, которые просто покоятся в наших шкафах – рассказал автор.

Дело в том, что ежегодно украинцы выбрасывают более миллиона тонн одежды и текстильных отходов. Стоит знать, что вещи разлагаются около 200 лет, в процессе выделяя метан, который загрязняет грунт и грунтовые воды, а также увеличивает объемы мусорных полигонов.

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Ситуация становится ужасной, когда осознаешь, что 15% семей в нашей стране не могут позволить себе покупку новой одежды.

Посреди фэшн-павильона разместили сооружение из одежды, собранной фондом "РЯД". Эта гора вещей демонстрирует глобальность проблемы. На объект можно было не только смотреть, но и забраться на вершину из кучи кофточек и платьев.

Инсталляция "Что дальше?" / Фото: Сегодня

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Цель инициативы – грамотно и эффективно использовать вещи, которые могут стать ценным ресурсом для решения важных социальных и экологических проблем.

Эта инсталляция для нас очень важна, так как она символизирует то, как мы бездумно относимся к покупке вещей. Мы что-то видим, нам это нравится, и не смотря на то, сколько эта вещь проживет, и нужна ли она в нашем гардеробе, мы совершаем импульсивную покупку. Это неправильно. Мы должны задумываться каждый раз, когда хотим купить что-то, насколько оно нам нужно и что с этим делать дальше. И, конечно, масс-маркет, это противопоставление дизайнерской одежде, о которой мы обычно мечтаем, на какую собираем деньги, взвешиваем, или подходит этот элемент гардероба по стилю, настроению, философией. Этот момент противопоставления делает инсталяцию логичной в пространстве Ukrainian Fashion Week, – рассказала Ирина Данилевская, сооснователь и CEO Ukrainian Fashion Week.

Инсталляция "Что дальше?" / Фото: Сегодня

Главные месседжи проекта, которые художник хотел донести, звучат так:

Too much – больше, чем нам нужно, больше, чем мы можем использовать;

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What's next? – что дальше? Как мы собираемся решить эту проблему? Сможем ли мы ее решить или уже поздно?

Михаил Деяк отметил:

Своей инсталляцией я не даю ответов, оставляя их по усмотрению зрителя. И я уверен, что истинно мыслящий наблюдатель может сам их найти, в том числе и в деятельности фонда "РЯД".

Инсталляция "Что дальше?" / Фото: Сегодня

Напомним, фонд "Речі, які допомагають" построил, организовал и систематизировал сбор ненужной одежды, разместив специальные боксы в офисах и общественных местах. Люди могут сдавать туда ненужные вещи, а работники фонда сортируют их и раздают нуждающимся.

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