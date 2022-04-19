Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Мемы о россиянах

История Гимна Украины

Уход за волосами

Скандал с Тищенко

Украинцы в Польше

Зеленская о муже
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Образ дня: роскошная Николь Кидман в Prada на премьере исторической драмы "Варяг"

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 апреля, 12:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Голливудская звезда вместе с актерским составом картины представили новый проект в Лос-Анджелесе, над которым работали почти три года. Съемки фильма стартовали в 2019 году
Новый выход потрясающей Николь Кидман на красной дорожке
Новый выход потрясающей Николь Кидман на красной дорожке / Фото: Коллаж: Сегодня

В Лос-Анджелесе состоялась премьера одной из самых долгожданных картин 2022 года – исторической драмы "Варяг". Каст картины по-настоящему звездный. Так, главные роли в фильме американского режиссёра Роберта Эггерса исполнили: Николь Кидман, Александр Скарсгард, Аня Тейлор-Джой, Итан Хоук, Уиллем Дефо и Бьорк.

Звезды на премьере фильма "Варяг" в Лос-Анджелесе
Звезды на премьере фильма "Варяг" в Лос-Анджелесе / Фото: instagram.com/nicolekidman

Реклама

Великолепная Николь Кидман прибыла на премьеру картины в роскошном образе, достойном оскаровской красной дорожки.

Голливудская актриса отдала предпочтение яркому платью Prada c вышивкой на подоле и пышными рукавами.

Николь Кидман на премьере фильма "Варяг" в Лос-Анджелесе
Николь Кидман на премьере фильма "Варяг" в Лос-Анджелесе / Фото: instagram.com/nicolekidman

Реклама

Звезда поделилась фото в своем официальном Instagram-аккаунте. В посте Николь написала:

Очень рада воссоединиться с моими коллегами актерами и съемочной группой сегодня вечером на премьере "Варяга".

Николь Кидман и Аня Тейлор-Джой на премьере фильма "Варяг" в Лос-Анджелесе
Николь Кидман и Аня Тейлор-Джой на премьере фильма "Варяг" в Лос-Анджелесе / Фото: instagram.com/nicolekidman

Художественные исторический фильм "Варяг" рассказывает древнюю легенду о принце Амлете, персонаже средневековых мифов. Действие картины происходит в X веке в Исландии. Принц Амлет хочет отомстить за своего отца. Николь Кидман исполнила роль матери главного героя.

Реклама

Николь Кидман в Prada
Николь Кидман в Prada / Фото: instagram.com/nicolekidman

Николь Кидман в Prada
Николь Кидман в Prada / Фото: instagram.com/nicolekidman

Ранее мы рассказывали, в чем Николь Кидман прибыла на красную дорожку церемонии "Оскар – 2022".

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Когда лучше покинуть свой дом
Советы экспертов
Стоит знать
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Должен знать каждый
История спасения
Читать
Мода и война
Андре Тан запустил sustainable-бренд одежды
Смотреть!
Бесплатно
Медпомощь
Контакты
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Предсказание
Вопрос дня
Когда умрет Путин
Узнать!
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять