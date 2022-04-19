Образ дня: роскошная Николь Кидман в Prada на премьере исторической драмы "Варяг"

Голливудская звезда вместе с актерским составом картины представили новый проект в Лос-Анджелесе, над которым работали почти три года. Съемки фильма стартовали в 2019 году

Новый выход потрясающей Николь Кидман на красной дорожке / Фото: Коллаж: Сегодня

В Лос-Анджелесе состоялась премьера одной из самых долгожданных картин 2022 года – исторической драмы "Варяг". Каст картины по-настоящему звездный. Так, главные роли в фильме американского режиссёра Роберта Эггерса исполнили: Николь Кидман, Александр Скарсгард, Аня Тейлор-Джой, Итан Хоук, Уиллем Дефо и Бьорк.

Звезды на премьере фильма "Варяг" в Лос-Анджелесе / Фото: instagram.com/nicolekidman

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Великолепная Николь Кидман прибыла на премьеру картины в роскошном образе, достойном оскаровской красной дорожки.

Голливудская актриса отдала предпочтение яркому платью Prada c вышивкой на подоле и пышными рукавами.

Николь Кидман на премьере фильма "Варяг" в Лос-Анджелесе / Фото: instagram.com/nicolekidman

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Звезда поделилась фото в своем официальном Instagram-аккаунте. В посте Николь написала:

Очень рада воссоединиться с моими коллегами актерами и съемочной группой сегодня вечером на премьере "Варяга".

Николь Кидман и Аня Тейлор-Джой на премьере фильма "Варяг" в Лос-Анджелесе / Фото: instagram.com/nicolekidman

Художественные исторический фильм "Варяг" рассказывает древнюю легенду о принце Амлете, персонаже средневековых мифов. Действие картины происходит в X веке в Исландии. Принц Амлет хочет отомстить за своего отца. Николь Кидман исполнила роль матери главного героя.

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Николь Кидман в Prada / Фото: instagram.com/nicolekidman

Николь Кидман в Prada / Фото: instagram.com/nicolekidman

Ранее мы рассказывали, в чем Николь Кидман прибыла на красную дорожку церемонии "Оскар – 2022".