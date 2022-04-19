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Образ дня: розкішна Ніколь Кідман у Prada на прем'єрі історичної драми "Варяг"

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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19 квітня, 12:33
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Голлівудська зірка разом із акторським складом картини представили новий проєкт у Лос-Анджелесі, над яким працювали майже три роки. Зйомки фільму стартували у 2019 році
Новий вихід приголомшливої ​​Ніколь Кідман на червоній доріжці
Новий вихід приголомшливої ​​Ніколь Кідман на червоній доріжці / Фото: Колаж: Сьогодні

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра однієї з найочікуваніших картин 2022 року – історичної драми "Варяг". Каст картини по-справжньому зоряний. Так, головні ролі у фільмі американського режисера Роберта Еггерса виконали: Ніколь Кідман, Олександр Скарсгард, Аня Тейлор-Джой, Ітан Хоук, Віллем Дефо та Бьорк.

Зірки на прем'єрі фільму "Варяг" у Лос-Анджелесі
Зірки на прем'єрі фільму "Варяг" у Лос-Анджелесі / Фото: instagram.com/nicolekidman

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Шикарна Ніколь Кідман прибула на прем'єру картини у розкішному образі, гідному оскарівської червоної доріжки.

Голлівудська актриса віддала перевагу яскравій сукні Prada з вишивкою на подолі та пишними рукавами.

Ніколь Кідман на прем'єрі фільму "Варяг" у Лос-Анджелесі
Ніколь Кідман на прем'єрі фільму "Варяг" у Лос-Анджелесі / Фото: instagram.com/nicolekidman

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Зірка поділилася фото у своєму офіційному Instagram-акаунті. У пості Ніколь написала:

Дуже рада возз'єднатися з моїми колегами акторами та знімальною групою сьогодні ввечері на прем'єрі "Варяга".

Ніколь Кідман та Аня Тейлор-Джой на прем'єрі фільму "Варяг" у Лос-Анджелесі
Ніколь Кідман та Аня Тейлор-Джой на прем'єрі фільму "Варяг" у Лос-Анджелесі / Фото: instagram.com/nicolekidman

Художній історичний фільм "Варяг" розповідає стародавню легенду про принца Амлета, персонажа середньовічних міфів. Дія картини відбувається у X столітті в Ісландії. Принц Амлет хоче помститися за свого батька. Ніколь Кідман виконала роль матері головного героя.

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Ніколь Кідман в Prada
Ніколь Кідман в Prada / Фото: instagram.com/nicolekidman

Ніколь Кідман в Prada
Ніколь Кідман в Prada / Фото: instagram.com/nicolekidman

Раніше ми розповідали, у чому Ніколь Кідман прибула на червону доріжку церемонії "Оскар-2022".

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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