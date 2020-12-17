Актуально

Новогодний Sale от Parimatch: забирай мерч, заряженный на победу!

Спортивную и кэжуал-одежду, заряженную на победу, можно купить по акции с 15 декабря 2020 по 15 января 2021

В канун новогодних праздников интернет-магазин PM Store решил порадовать фанатов спорта скидками на новую коллекцию мерча. Приобрести спортивную и кэжуал-одежду, заряженную на победу, можно с 15 декабря 2020 по 15 января 2021 по акции на сайте pmstore.com.

PM Store – первый официальный магазин бренда Parimatch, предоставляющий широкий ассортимент функциональной и качественной одежды для любителей спорта. Философия магазина выходит далеко за рамки брендированной продукции: на смену логотипам пришли крутые вещи с уникальными принтами и стильным дизайном.

Сейчас новогодние скидки распространяются на футболки, худи, свитшоты для мужчин и женщин, которые стремятся проявлять свою индивидуальность и горят желанием побеждать. Коллекция разнообразна стильными принтами с абстракциями и звездными спортсменами. Чего только стоят футболки и худи с легендарным Конором МакГрегором!

Кстати, онлайн-магазин предлагает стильные аксессуары и товары для активного досуга, такие как электросамокат или стол для настольного футбола. Также доступны подарочные сертификаты для всех, хочет удивить идейным подарком знакомых фанатов спорта и активного образа жизни.

Ворваться в новогодний сейл от Parimatch проще просто. Переходи на подборку акционных позиций в разделе SALE и в несколько кликов оформляй заказ. Приятный бонус – доставка мерча бесплатна по всей Украине. Нереальный мерч ждет!

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться