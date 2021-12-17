Николь Кидман и Хавьер Бардем снялись в чувственной черно-белой фотосессии

Николь Кидман, которую критикуют в Сети за внешний вид, снялась в новой фотосессии. Голливудская актриса вместе с Хавьером Бардемом приняли участие в совместной черно-белой съемке для нового номера The Hollywood Reporter.
Проект вышел в рамках промокампании нового фильма "Быть Рикардо" Аарона Соркина, в котором актеры сыграли главные роли. Сюжет байопика рассказывает о производстве американского ситкома "Я люблю Люси". Известные в свое время комедианты Люсиль Болл и ее муж Деси Арнас сталкиваются с серьёзным кризисом, который ставит под угрозу их работу и брак.
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Кидман и Бардем также дали интервью изданию, в котором рассказали о съемочном процессе и сложностях производства. Так, выбор Николь на главную роль вызвал споры в социальных сетях, дочери Люси Арназ пришлось выступить в защиту звезды.
Много критики в свой адрес получил с Хавьер Бардем. В первую очередь шквал негодования на актера посыпался из-за того, что он испанец, который сыграл роль кубинца Деси Арнаса.
В интервью Бардем отметил, что актеры играют и притворяются людьми разной национальности.
Я актер, и этим я зарабатываю на жизнь: притворяюсь людьми, которыми я не являюсь.
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