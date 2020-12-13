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Полмиллиона долларов за серию: журналисты разузнали гонорары Кидман и Гранта в нашумевшем "Отыграть назад"

Сегодня, 15:38

Всем исполнителям главных ролей арендовали элитные апартаменты в Нью-Йорке

Новый сериал "Отыграть назад", в котором главные роли сыграли Николь Кидман и Хью Грант, очень хорошо был воспринят зрителями. По количеству просмотров первого эпизода "Отыграть назад" побил рекорд культового сериала "Игра престолов". Почему сериал стал таким обсуждаемым – ранее мы назвали пять причин.

Действительно, создатели детективного триллера приложили максимум усилий и снимали даже в сложных погодных условиях. И, конечно же, за свою работу актеры получили солидные гонорары. Но вы и представить не могли, какая это будет сумма.

Как сообщает издание TMZ, 15-летний молодой актер Ноа Джуп, который сыграл роль сына героев Николь Кидман и Хью Гранта, получал 100 тысяч долларов за каждый эпизод сериала. Всего вышло шесть эпизодов, и общий гонорар Ноа Джупа составил 600 тысяч долларов. Кроме того, актер получил еще массу приятных бонусов.

Хью Грант, фильм "Отыграть назад"
Хью Грант, фильм "Отыграть назад"
Фото: youtube.com/HBO

Согласно контракту, Ноа Джупу и его родителям оплатили как минимум пять перелетов в бизнес-классе в Нью-Йорк, где проходили съемки. Также Ноа Джупу арендовали трехкомнатные апартаменты на время пребывания в Нью-Йорке и выдавали по 350 долларов еженедельно на такси. Это отличный старт для восходящей звезды.

С гонорарами Николь Кидман и Хью Гранта обстоит еще более интересно. Точного подтверждения этому нет, но, по слухам, актеры получали по 500 тысяч долларов за съемку в каждом эпизоде. Конечно же, актерам тоже арендовали апартаменты в элитном районе Нью-Йорка.

Ранее мы показали реакцию зрителей в Сети на финал сериала "Отыграть назад".

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