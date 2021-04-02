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Несколько дней истекала кровью: Шэрон Стоун рассказала о жутком аборте в 18 лет

Сегодня, 10:08

Актриса выпустила автобиографию с подробностями своей жизни

Известная голливудская актриса Шэрон Стоун, которая показала редкое фото со своими детьми, поделилась с миром откровенными историями своей жизни. 63-летняя звезда выпустила книгу мемуаров The Beauty of Living Twice, где призналась, что сделала аборт в 18 лет.

Так, во время учебы в колледже Шэрон забеременела от своего парня. Она не стала рассказывать о случившемся ни семье, ни друзьям и решила сделать аборт.

Шэрон Стоун впервые рассказала об инсульте
Шэрон Стоун впервые рассказала об инсульте
Фото: instagram.com/sharonstone

Для этого будущая звезда поехала в клинику в штат Огайо, поскольку не могла сделать это в родной Пенсильвании. В то время Шэрон была напугана.

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"Это был секрет, и мне некому было рассказать. Я сидела в своей комнате и несколько дней истекала кровью. Я была ослаблена и напугана", – поделилась звезда.

Актриса добавила, что тогда пережила страшную боль из-за сексуальной неопытности – она не понимала, что может забеременеть.

Напомним, ранее Шэрон Стоун показала себя в 19 лет.

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аборт Шэрон Стоун
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