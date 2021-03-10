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Шэрон Стоун отмечает 63-летие, раздаривая свои шокирующие мемуары (видео)

Сегодня, 14:16

В день рождения звезда "Основного инстинкта" сообщила о выходе автобиографической книги

Сегодня, 10 марта, известная американская актриса и фотомодель Шэрон Стоун празднует свое 63-летие. В день рождения звезда "Основного инстинкта" сообщила поклонникам замечательную новость – о выходе ее автобиографической книги "The Beauty of Living Twice" ("Счастье прожить две жизни").

Распаковку первого тиража знаменитость сняла на видео в Instagram. На записи она открывает коробку с книгами в компании 87-летней матери Дороти Мари, своего приятеля Джеймса и обожаемого французского бульдога Бандита.

"Это моя книга! Я ее написала! Я автор!" – радуется актриса.

Фото: instagram.com/sharonstone

Что написано в мемуарах Шэрон Стоун?

В мемуарах на 256 страниц Шэрон повествует о своей карьере, съемках в культовом триллере Пола Верховена, литературных пристрастиях, травматическом детстве и о том, как перенесла инсульт в 2001 году. Значительное место отведено воспитанию сыновей Стоун – 15-летнего Лэрда, 14-летнего Куинна, а также 20-летнего Роэна. Всех троих Стоун взяла из приюта.

Книга появится в продаже 30 марта и будет доступна в твердом переплете, в виде электронной книги и аудио-формате.

Как видим, Шэрон Стоун знает толк в подарках для себя любимой. Если же вам определиться не так легко, то мы подготовили специальный календарь весенних праздников, где можно выбрать классный подарок для близких и любимых людей.

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В комментариях под постом Стоун поклонники отметили, что, глядя на маму актрисы, несложно догадаться, почему у нее такое стройное тело.

"Эти две женщины вне времени!", "Две потрясающе модницы со стройными ножками! Лучшие мама и дочь!", "Шэрон как маленькая девочка! Такие вы с мамой милые", "Дороти выглядит великолепно! Неудивительно, что и Шэрон с возрастом почти не меняется!" – написали подписчики Стоун.

Sharon Stone (@sharonstone)

Шэрон Стоун – американская актриса и бывшая фотомодель, обладательница премий "Эмми" и "Золотой глобус", номинантка на "Оскар" и премию Гильдии актеров.

Актриса родилась в Западной Пенсильвании, закончила вуз – класс изящных искусств. Работала официанткой. Снималась в фильмах: "Вспомнить все", "Копи царя Соломона", "Щепка", "Основной инстинкт", "Специалист", "ножницы", "Быстрый и мертвый", "Казино", "Сломанные цветы", "Основной инстинкт 2".

Правда ли, что Шэрон Стоун сидит на сайтах знакомств, смотрите в сюжете:

Напомним, ранее Шэрон Стоун обратилась ко всем с большой просьбой.

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Источник: Сегодня
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