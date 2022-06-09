История любви: Джонни Депп и Кейт Мосс (фото)

Весь мир наблюдал за судовым процессом между Джонни Деппом и Эмбер Херд. После победы в споре с экс-женой актер устроил драйвовую вечеринку, на которой тусил с бывшей девушкой Кейт Мосс.
В день рождения Джонни вспоминаем их историю любви, которую в свое время называли кокаиновый роман.
Джонни Депп и Кейт Мосс встречались четыре года. Часто их роман называли саморазрушительными отношениями. Пара познакомилась в феврале 1994 года в кафе Tabac и, наверное, сразу влюбились друг в друга. Депп в то время был на пике славы, в него был влюблен весь мир, а Мосс покоряла модельный бизнес откровенными съемками и космической внешностью.
Журналисты восторгались парой. Мода на кокаин в начале 1990-х, рок-н-ролльный стиль жизни и взрывная харизма парочки предрасполагали к этому. Их называли парой десятилетия, фотографы стремились сделать самые откровенные фото любовников, а эмоциональное поведение только подогревало интерес публики.
Их ссоры были главной темой обсуждений на страницах желтой прессы: Депп разгромил номер гостиницы Mark Hotel и заплатил штраф в размере 10 тыс. долларов, Мосс предпочитала называть себя Кейт Депп, они пытались заняться сексом после ссоры прямо в ресторане на глазах у ошеломленных посетителей.
Пара рассталась в 1998 году, не назвав истинных причин. Журналисты определили финал отношений, как разрушительную страсть для обеих. Актер и модель рассказывали, что тяжело переживают расставание и им сложно друг без друга, но вместе они быть не могут. Спустя почти 25 лет эта риторика не изменилась.
Джонни поддерживал Кейт во время кокаинового скандала с ее участием, а она выступила в его защиту в суде с Эмбер Херд. Мосс до сих пор утверждает, что никого в жизни не любила так, как Джонни.
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