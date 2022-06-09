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Історія кохання: Джонні Депп та Кейт Мосс (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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9 червня, 15:00
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9 червня Джонні Деппу виповнилося 59 років. Згадуємо його пристрасний і спопеляючий роман із супермоделлю в епоху героїнового шику
Кокаїновий роман 1990-х - як любили Джонні Депп та Кейт Мосс
Кокаїновий роман 1990-х - як любили Джонні Депп та Кейт Мосс / Фото: Колаж: Сьогодні

Весь світ спостерігав за судновим процесом між Джонні Деппом та Ембер Герд. Після перемоги у суперечці з ексдружиною актор влаштував драйвову вечірку, на якій тусив з колишньою дівчиною Кейт Мосс.

На день народження Джонні згадуємо їхню історію кохання, яку свого часу називали кокаїновий роман.

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Джонні Депп та Кейт Мосс зустрічалися чотири роки. Часто їхній роман називали саморуйнівними стосунками. Пара познайомилася в лютому 1994 року в кафе Tabac і, мабуть, одразу закохалися одне в одного. Депп на той час був на піку слави, в нього був закоханий весь світ, а Мосс підкоряла модельний бізнес відвертими зйомками та космічною зовнішністю.

Кейт Мосс та Джонні Депп
Кейт Мосс та Джонні Депп / Фото: Pinterest

Журналісти захоплювалися парою. Мода на кокаїн на початку 1990-х, рок-н-рольний стиль життя та вибухова харизма парочки сприяли цьому. Їх називали парою десятиліття, фотографи прагнули зробити найвідвертіші фото коханців, а емоційна поведінка лише підігрівала інтерес публіки.

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Їхні сварки були головною темою обговорень на сторінках жовтої преси: Депп розгромив номер готелю Mark Hotel і заплатив штраф у розмірі 10 тис. доларів, Мосс вважала за краще називати себе Кейт Депп, вони намагалися зайнятися сексом після сварки прямо в ресторані на очах у приголомшених відвідувачів.

Кейт Мосс та Джонні Депп у 90-х
Кейт Мосс та Джонні Депп у 90-х / Фото: Getty Images

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Пара розлучилася 1998 року, не назвавши справжніх причин. Журналісти визначили фінал відносин як руйнівну пристрасть для обох. Актор і модель розповідали, що тяжко переживають розлучення і їм складно одне без одного, але разом вони не можуть бути. Майже через 25 років ця риторика не змінилася.

Кейт Мосс та Джонні Депп
Кейт Мосс та Джонні Депп / Фото: vogue.ua

Джонні підтримував Кейт під час кокаїнового скандалу з її участю, а вона виступила на його захист у суді з Ембер Герд. Мосс досі стверджує, що нікого у житті не любила так, як Джонні.

Кейт Мосс та Джонні Депп
Кейт Мосс та Джонні Депп / Фото: vogue.ua

Кейт Мосс та Джонні Депп
Кейт Мосс та Джонні Депп / Фото: vogue.ua

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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