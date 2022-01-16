Королева героинового шика: 12 лучших фото Кейт Мосс

Одна из самых известных моделей современности, которой удалось побороть наркотическую зависимость, наладить собственную жизнь, открыть школу моделей и стать иконой для миллионов девушек на планете

Лучшие фото Кейт Мосс / Фото: Коллаж: Сегодня

16 января день рождения празднует одна из самых красивых женщин в мире Кейт Мосс. Сегодня супермодели 1990-х исполнилось 48 лет.

В мир моды Кейт попала совсем юной, когда ей было 14 лет. За годы карьеры она стала олицетворением героинового шика, появлялась на обложках самых престижных журналов, среди которых Vogue, Harper’s Bazaar, L’Officiel и многие другие.

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Кейт Мосс с дочерью для итальянского Vogue / Фото: Vogue

Кейт работала и продолжает сотрудничать с лучшими и самыми известными домами моды: Chanel, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Versace, L'Oréal, Yves Saint Laurent и многими другими. В 2014 специально для сентябрьского номера британского Vogue, Кейт в роли режиссера и оператора сняла модель Лару Стоун.

Сегодня Кейт выпускает собственные коллекции одежды и ювелирных изделий, занимается йогой, продает сливовый джем и встречается с аристократом и фотографом Николаем фон Бисмарком.

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Кейт Мосс / Фото: vogue.ua

В честь именинницы, мы вспоминаем ее самые крутые образы, которые напоминают, что Кейт – королева вечеринок.

Кейт Мосс / Фото: instagram.com/katemosslatest

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/ Фото: instagram.com/kimkardashian

Кейт Мосс / Фото: vogue.ua

Кейт Мосс / Фото: Calvin Klein

Кейт Мосс / Фото: vogue.ua

Кейт Мосс / Фото: Versace

Кейт Мосс / Фото: vogue.ua

Кейт Мосс / Фото: vogue.ua

Кейт Мосс / Фото: vogue.ua

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