Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🛬 Порошенко возвращается ☢ Авария на "Стироле" ⚽ Увольнение Шевченко 😡 Кибератака против Украины

Стиль Златы Огневич

Чек-лист на январь

Лучшие актеры года

Книги месяца

Тренды 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Королева героинового шика: 12 лучших фото Кейт Мосс

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 января, 13:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Одна из самых известных моделей современности, которой удалось побороть наркотическую зависимость, наладить собственную жизнь, открыть школу моделей и стать иконой для миллионов девушек на планете
Лучшие фото Кейт Мосс
Лучшие фото Кейт Мосс / Фото: Коллаж: Сегодня

16 января день рождения празднует одна из самых красивых женщин в мире Кейт Мосс. Сегодня супермодели 1990-х исполнилось 48 лет.

В мир моды Кейт попала совсем юной, когда ей было 14 лет. За годы карьеры она стала олицетворением героинового шика, появлялась на обложках самых престижных журналов, среди которых Vogue, Harper’s Bazaar, L’Officiel и многие другие.

Реклама

Кейт Мосс с дочерью для итальянского Vogue
Кейт Мосс с дочерью для итальянского Vogue / Фото: Vogue

Кейт работала и продолжает сотрудничать с лучшими и самыми известными домами моды: Chanel, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Versace, L'Oréal, Yves Saint Laurent и многими другими. В 2014 специально для сентябрьского номера британского Vogue, Кейт в роли режиссера и оператора сняла модель Лару Стоун.

Сегодня Кейт выпускает собственные коллекции одежды и ювелирных изделий, занимается йогой, продает сливовый джем и встречается с аристократом и фотографом Николаем фон Бисмарком.

Реклама

Кейт Мосс
Кейт Мосс / Фото: vogue.ua

В честь именинницы, мы вспоминаем ее самые крутые образы, которые напоминают, что Кейт – королева вечеринок.

Кейт Мосс
Кейт Мосс / Фото: instagram.com/katemosslatest

Реклама

/ Фото: instagram.com/kimkardashian

Кейт Мосс
Кейт Мосс / Фото: vogue.ua

Кейт Мосс
Кейт Мосс / Фото: Calvin Klein

Кейт Мосс
Кейт Мосс / Фото: vogue.ua

Кейт Мосс
Кейт Мосс / Фото: Versace

Кейт Мосс
Кейт Мосс / Фото: vogue.ua

Кейт Мосс
Кейт Мосс / Фото: vogue.ua

Кейт Мосс
Кейт Мосс / Фото: vogue.ua

Читайте также: Дочь Кейт Мосс снялась в рекламе Ermanno Scervino

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Рейтинг Apple
Лучшие подкасты мира
1
Детская книга с Мэтью Виннером Детская книга с Мэтью Виннером
2
Хорошо внутри с доктором Бекки Хорошо внутри с доктором Бекки
3
Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом
4
Политика брючного костюма с Сарой Стюарт Политика брючного костюма с Сарой Стюарт
5
Терапия для подростков с Гаэлем Айтором Терапия для подростков с Гаэлем Айтором
Что еще послушать
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
#человек_сего_дня
16 января. Рэй Макфолл. Сегодня - Всемирный день The Beatles, музыкального символа ХХ века. Почему именно эту дату ЮНЕСКО привязала к празднику в честь “жуков” и причем здесь Рэй Макфолл?
На встречу с героем!
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Detox после праздников
Выбирай ЗОЖ
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Как королева
Портрет Кейт Миддлтон к 40-летию
Больше фото герцогини
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
10 — 16 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять