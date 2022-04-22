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Крашенка замедленного действия – ТОП-5 пищевых красителей для яиц, которые вредны

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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22 апреля, 19:00
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Красить яйца пищевыми красителями удобнее, чем натуральными. Но такие крашенки могут вызвать аллергию или проблемы с пищеварением. А некоторые из них – канцерогены
Чтобы ваша каршенка была вкусной и полезной, запомните 5 пищевых красителей для яиц, которые вредны
Чтобы ваша каршенка была вкусной и полезной, запомните 5 пищевых красителей для яиц, которые вредны / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Окрашивание пасхальных яиц в самом разгаре, но увы, из-за войны с Россией тысячи украинцев не смогут пойти на службу в церковь и отпраздновать Пасху. Но даже в условиях войны мы стараемся создать дома уют и атмосферу праздника. Для удобства люди используют не только натуральные красители для яиц, но и синтетические, которые могут быть опасны: давайте разберемся, какие именно.

Чем опасны для здоровья пищевые красители

В Украине действуют несколько законов, которые должны регулировать безопасность и качество продуктов. Основной — "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", здесь можно найти информацию и о пищевых красителях.

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Пищевые красители для яиц мы используем в основном раз в году и в небольших количествах они не нанесут вреда нашему здоровью. Однако некоторые добавки, зашифрованные под буквой "Е", могут вызвать аллергическую реакцию (особенно у детей), расстройство пищеварения. Особенно если краситель через трещины в скорлупе попал на само яйцо.

В целом, если человек по жизни часто употребляет продукты с пищевыми красителями, например, сладкую газировку, кондитерку и т.д., то сама такая "диета" может привести к кожным высыпаниям, расстройствам работы пищеварительных органов.

Некоторые красители для яиц, зашифрованные под буквой
Некоторые красители для яиц, зашифрованные под буквой "Е", могут вызвать аллергическую реакцию и расстройство пищеварения / Фото: freepik.com

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Некоторые красители, как отмечает врач-диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща Александр Кущ, могут вызывать обострение уже имеющихся заболеваний. Например гастрита, колита, астмы и т.д. Не говоря уже о том, что многие пищевые красители – канцерогенны, то есть при частом употреблении могут вызывать рак.

Некоторые натуральные способы окрашивания яиц тоже могут привести к аллергии, но они полностью безопасны, если у человека нет индивидуальной непереносимости той же свеклы или луковой шелухи.

Важно внимательно изучать маркировку и запомнить, каких именно
Важно внимательно изучать маркировку и запомнить, каких именно "Ешек" стоит избегать, если вы выбираете краситель для яиц / Фото: "Сегодня"

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В случае же с искусственными красителями, которые зашифрованы под буквой "Е", человеку сложно понять риски той или иной добавки. Поэтому не помешает внимательно изучать маркировку и запомнить, каких именно "Ешек" стоит избегать.

Какие красители опасны для здоровья больше других

В Украине, к сожалению, на прилавках и в уже изготовленных продуктах можно встретить красители, которые запрещены в ряде стран Европы и США. Поэтому покупая как сам пищевой краситель, так любой продукт яркого цвета изучайте его состав. Избегайте покупать продукты, в составе которых:

  1. Краситель под маркировкой Е102 – "Тартразин". Это мелкий порошок, гранулы либо раствор с желтым окрасом. Е102 является одним из самых недорогих и доступных синтетических красителей – но он очень сильный аллерген.
  2. Пищевой эмульгатор Е510 (хлорид аммония), эта добавка негативно влияет на работу печени, но, тем не менее, разрешена для использования в Украине.
  3. Среди опасных красителей также амарант или Е123, который дает красный цвет. Этот краситель может вызвать порок сердца у плода, поэтому беременным не стоит принимать продукты с таким веществом. Также амарант – канцероген.
  4. Е-104 — желтый хинилиновый (хинолон) – тоже аллерген, вызывает кожные аллергические реакции.
  5. В ТОП-5 опасных добавок входит и бензоат натрия — Е-211. Это по сути консервант, который может спровоцировать развитие онкозаболевания, а в соединении с некоторыми другими добавками может негативно влиять на умственное развитие детей.

Пищевые красители, которые сквозь трещины в скорлупе попадут на яйцо, могут вызывать обострение уже имеющихся заболеваний
Пищевые красители, которые сквозь трещины в скорлупе попадут на яйцо, могут вызывать обострение уже имеющихся заболеваний / Фото: Pinterest

Если же вы настроены красить яйца синтетическими красителями, то отдавайте предпочтение белым яйцам: им требуется меньше времени, чтобы покраситься,а в случае микротрещин на скорлупе меньше вещества попадает на сам белок.

Также мы писали ранее, зачем есть орехи каждый день,,особенно женщинам.

Если же вы соблюдали пост, то узнайте, как выйти из него без вреда для здоровья — 5 правил от диетолога.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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