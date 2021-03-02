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Чиновник обматюкав неслухняного кота у прямому ефірі (відео)

Сьогодні, 05:55

Це сталося під час офіційного засідання в Zoom

Член міської ради у Великій Британії Кріс Рендал в прямому ефірі обматюкав свого дев'ятикілограмового кота. Це сталося під час офіційного засідання, що проходило онлайн через сервіс відеоконференцій Zoom. Про це повідомляє видання Metro.

Чоловік намагався прогнати кота, який вчепився у нові фіранки, але забув вимкнути мікрофон під час обговорення у раді міста Халл.

На опублікованому в мережі ролику Рендал зриває зустріч і кричить: "Якого біса ти збираєшся робити?".

"Я не усвідомлював, що мікрофон все ще увімкнений", – додав Рендал.

Деякі колеги чиновника жваво відреагували на його матюки в прямому ефірі, проте чоловік не звернув на це уваги.

Пізніше він вибачився перед глядачами за лайку під час засідання.

До речі, раніше ми писали, як чиновник із філіппінської провінції Кавіте на ім'я Джесус Естіл після конференції на онлайн-платформі Zoom помилково натиснув не ту кнопку, залишивши камеру увімкненою, і зайнявся сексом зі своєю дівчиною.

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Крім того, американський чиновник Кріс Платцер, який працював фахівцем із планування міста Вальєхо в штаті Каліфорнія (США), звільнився після того, як під час робочої зустрічі в Zoom кинув свого кота на підлогу і пив пиво.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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