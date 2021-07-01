Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Сегодня говорят

Топ-новость

LIFE дня

Спецтема

Тесты

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Японский клубничный торт – рецепт главного сезонного десерта в Instagram

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
1 июля, 14:27
Копировать ссылку
Ничего азиатского в этом торте нет. Разве что нежнейший "Ангельский бисквит", воздушный сливочный крем и свежая клубника. Но автором десерта действительно является японский кондитер Фуджи Ранемон
Клубничный японский торт
Клубничный японский торт / Фото: instagram.com/wangjing8339/

Этот торт обязательно стоит попробовать даже тем, кто равнодушен к сладкому. На своей родине, в Японии, он практически культовый, торт продают в каждом кафе ну и делятся его снимками в Instagram. Его приготовление требует времени, но результат превысит все усилия и ожидания в том числе. Основа торта – еще один культовый десерт "Ангельский бисквит", о нем мы уже знаем. Если пока не знаете и не определились, чем заняться этим летом, то используйте лайфхаки из нашего календаря.

Как и почему клубничный торт стал культовым в Японии

Никакой рисовой муки, характерной для японских сладостей, в нем нет. Все по европейско-американским стандартам. Отец торта – культовый в свое время кондитер Фуджи Ранемон. Кондитер отучился в США и привез домой полученное мастерство. Дело было в 20-х годах. За основу торта он взял американский "Ангельский бисквит", а принцип выпечки – у немецких ягодных пирогов.

Читайте также:

Рецепт японского клубничного торта

Клубничный японский торт
Клубничный японский торт / Фото: instagram.com/nogravitym/

Ингредиенты

  • Куриное яйцо – 4 шт.
  • Сахар – 55 г
  • Молоко – 20 мл
  • Клубничный сироп – 20 мл
  • Растительное масло – 40 мл
  • Ванильный экстракт – половина чайной ложки
  • Лимонный сок – 5 мл
  • Пшеничная мука – 30 г
  • Кукурузный крахмал – 30 г
  • Соль – щепотка
  • Сахарная пудра – 60 г
  • Сливки 33% – 200 мл
  • Клубника – 250 г

Способ приготовления

  1. Разделить яйца на белки и желтки. Белки убрать в холодильник, желтки должны быть комнатной температуры.
  2. Желтки выложить в чашу миксера, добавить 20 грамм сахара и быстро взбить, чтобы сахар растворился.
  3. Добавить молоко, клубничный сироп и ванильный экстракт, взбить до однородности. Затем добавить растительное масло и снова взбить.
  4. Муку вместе с кукурузным крахмалом просеять три раза, постепенно всыпать в чашу, не переставая взбивать, пока не получится однородная масса без комочков.
  5. Отдельно взбить белки вместе с солью, лимонным соком и просеянной сахарной пудрой до стойких пиков. Лопаткой выложить тесто в застеленную пекарской бумагой форму (прямоугольную). Распределить тесто и постучать формой об стол.
  6. Выпекать 25-30 минут в разогретой до 165-170 градусов духовке на среднем уровне, бисквит должен стать румяным и пружинистым. Достать бисквит из духовки, вынуть из формы, перевернуть на решетку, снять бумагу и дать бисквиту полностью остыть.
  7. Взбить сливки с сахаром (25 г) так, чтобы получился густой крем, важно не перебить крем.
  8. Клубнику нарезать тонкими пластинками. Убрать сливки и клубнику в холодильник на 30 минут.
  9. Когда бисквит полностью остынет, срезать корочку и разрезать поперек пополам, чтобы получилось два коржа.
  10. Один корж выложить на рабочую поверхность. Покрыть корж 1/4 крема и разровнять. Сверху в один слой выложить кусочки клубники.
  11. Нанести еще 1/4 крема и разровнять. Сверху поставить второй корж. Покрыть верхушку и бока торта тонким слоем оставшегося крема. Убрать его в холодильник на 30 минут.
  12. Снова смазать верхушку и бока кремом. Убрать торт в холодильник еще на 2 часа.
  13. Нарезать торт небольшими кусочками и украсить каждый кусочек клубникой. Перед подачей держать в холодильнике.

И еще один рецепт – киша с черешней и миндалем по рецепту Григория Германа – узнаете из видео.

Здесь узнаете, как приготовить невероятно нежный баскский чизкейк.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Lifestyle
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как организовать пикник в формате Pinterest
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 июня - 3 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
05
дней
06
часов
58
минут
31
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Ложиться спать до 23:00
Узнать "что будет"?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять