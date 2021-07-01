Японский клубничный торт – рецепт главного сезонного десерта в Instagram

Ничего азиатского в этом торте нет. Разве что нежнейший "Ангельский бисквит", воздушный сливочный крем и свежая клубника. Но автором десерта действительно является японский кондитер Фуджи Ранемон

Клубничный японский торт / Фото: instagram.com/wangjing8339/

Этот торт обязательно стоит попробовать даже тем, кто равнодушен к сладкому. На своей родине, в Японии, он практически культовый, торт продают в каждом кафе ну и делятся его снимками в Instagram. Его приготовление требует времени, но результат превысит все усилия и ожидания в том числе. Основа торта – еще один культовый десерт "Ангельский бисквит", о нем мы уже знаем. Если пока не знаете и не определились, чем заняться этим летом, то используйте лайфхаки из нашего календаря.

Как и почему клубничный торт стал культовым в Японии

Никакой рисовой муки, характерной для японских сладостей, в нем нет. Все по европейско-американским стандартам. Отец торта – культовый в свое время кондитер Фуджи Ранемон. Кондитер отучился в США и привез домой полученное мастерство. Дело было в 20-х годах. За основу торта он взял американский "Ангельский бисквит", а принцип выпечки – у немецких ягодных пирогов.

Рецепт японского клубничного торта

Клубничный японский торт / Фото: instagram.com/nogravitym/

Ингредиенты

Куриное яйцо – 4 шт.

Сахар – 55 г

Молоко – 20 мл

Клубничный сироп – 20 мл

Растительное масло – 40 мл

Ванильный экстракт – половина чайной ложки

Лимонный сок – 5 мл

Пшеничная мука – 30 г

Кукурузный крахмал – 30 г

Соль – щепотка

Сахарная пудра – 60 г

Сливки 33% – 200 мл

Клубника – 250 г

Способ приготовления

Разделить яйца на белки и желтки. Белки убрать в холодильник, желтки должны быть комнатной температуры. Желтки выложить в чашу миксера, добавить 20 грамм сахара и быстро взбить, чтобы сахар растворился. Добавить молоко, клубничный сироп и ванильный экстракт, взбить до однородности. Затем добавить растительное масло и снова взбить. Муку вместе с кукурузным крахмалом просеять три раза, постепенно всыпать в чашу, не переставая взбивать, пока не получится однородная масса без комочков. Отдельно взбить белки вместе с солью, лимонным соком и просеянной сахарной пудрой до стойких пиков. Лопаткой выложить тесто в застеленную пекарской бумагой форму (прямоугольную). Распределить тесто и постучать формой об стол. Выпекать 25-30 минут в разогретой до 165-170 градусов духовке на среднем уровне, бисквит должен стать румяным и пружинистым. Достать бисквит из духовки, вынуть из формы, перевернуть на решетку, снять бумагу и дать бисквиту полностью остыть. Взбить сливки с сахаром (25 г) так, чтобы получился густой крем, важно не перебить крем. Клубнику нарезать тонкими пластинками. Убрать сливки и клубнику в холодильник на 30 минут. Когда бисквит полностью остынет, срезать корочку и разрезать поперек пополам, чтобы получилось два коржа. Один корж выложить на рабочую поверхность. Покрыть корж 1/4 крема и разровнять. Сверху в один слой выложить кусочки клубники. Нанести еще 1/4 крема и разровнять. Сверху поставить второй корж. Покрыть верхушку и бока торта тонким слоем оставшегося крема. Убрать его в холодильник на 30 минут. Снова смазать верхушку и бока кремом. Убрать торт в холодильник еще на 2 часа. Нарезать торт небольшими кусочками и украсить каждый кусочек клубникой. Перед подачей держать в холодильнике.

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