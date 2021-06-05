Как сделать органайзер для бижутерии: 10 оригинальных лайфхаков с фото

Бижутерия украсит не только вас, но и преобразит вашу комнату

Органайзер для бижутерии: как сделать своими руками Фото: Pinterest

Чтобы сережки не терялись, кольца не укатывались, а бусы не путались, предлагаем вам смастерить удобное место для хранения бижутерии. Купить готовые ящички просто и практично, но скучно, согласитесь.

А вот если проявить фантазию, можно украсить не только себя, но и окружающее пространство. Life Сегодня собрали для вас множество оригинальных идей, как сделать органайзер своими руками.

Как удобно хранить украшения: лайфхаки

Лайфхак 1. Органайзер-дерево

Органайзер для бижутерии Фото: Pinterest

Посадите у себя в комнате волшебное дерево. Такой органайзер можно выпилить из фанеры или вырезать из плотного картона.

Лайфхак 2. Украшения на ветках

Органайзер для бижутерии Фото: Pinterest

А можно взять настоящее дерево, точнее его ветвистый фрагмент. Гуляя в саду, присмотрите подходящую разлогую веточку со множеством отростков. Закрепите ее на подставке или просто поставьте в декоративную вазу.

Лайфхак 3. Органайзер на вешалке

Органайзер для бижутерии Фото: Pinterest

Очень простой и компактный вариант хранения бус, браслетов и колье – на плечиках для одежды. Сделайте дополнительные крючочки и цепляйте на них бижутерию. Ничего не спутается, а при желании все можно спрятать в шкаф вместе с одеждой.

Лайфхак 4. Органайзер из картона

Органайзер для бижутерии Фото: Pinterest

И снова на выручку приходят втулки от туалетной бумаги, фольги и пленки. Закрепите на них кнопки и крючки – получится компактный органайзер для бус. А внутрь можно складывать браслеты и кольца.

Лайфхак 5. Где хранить серьги

Органайзер для бижутерии Фото: Pinterest

Вот такая креативная конструкция получается из обыкновенной старой терки. Как раз то, что надо для наглядности и хранения сережек и подвесок.

Лайфхак 6. Органайзер для заколок

Органайзер для бижутерии Фото: Pinterest

Детские резинки, заколки, бантики и крокодильчики будут отлично себя чувствовать в кармашках, сшитых заботливыми мамиными руками. Их практично делать из сеточки – тогда все будет на виду.

Лайфхак 7. Органайзер-картина

Органайзер для бижутерии Фото: Pinterest

Пусть бижутерия украшает не только вас и работает, даже когда вы отдыхаете. Расположите свои украшения на панно в рамочке и поставьте на полочку. Можно подобрать бусы, серьги и браслеты в одном стиле, к примеру, под старину.

Лайфхак 8. Органайзер-полочки

Органайзер для бижутерии Фото: Pinterest

Другой вариант – сделать органайзер на стене в комнате или прихожей. Если украшений очень много, из полочек получится настоящая полноценная мебель. Такая композиция освежит декор комнаты, а все гости оценят ваш арсенал красоты.

Лайфхак 9. Плетеное панно

Органайзер для бижутерии Фото: Pinterest

Сплетите оригинальное панно и повесьте на стену. Это может быть сложное хитросплетение макраме или же хаотично натянутые нити. На такие очень удобно цеплять сережки или крючки для бус и колец.

Лайфхак 10. Закрытый ящик

Органайзер для бижутерии Фото: Pinterest

Если же вы не хотите демонстрировать все свои сокровища постороннему глазу, их можно компактно расположить в любом выдвижном ящике стола или секретера. Для этого достаточно сделать маленькие ячейки под каждый вид украшений, к примеру, из того же плотного картона, который затем обтянуть тканью.

Смотрите видео о том, какие украшения могут принести богатство:

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