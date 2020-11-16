"Пусть говорят": Мерил Стрип "исцеляет" раны на круизном лайнере в трейлере нового фильма Содерберга
Премьера состоится 12 декабря
HBO Max выпустил первый трейлер новой комедии Стивена Содерберга "Пусть говорят" (Let Them All Talk) с Мерил Стрип в главной роли.
В центре сюжета – писательница Элис, которая отправляется в морской круиз со своими давними подругами, чтобы исцелить "раны" на сердце и немного повеселиться. Однако племянник Элис рушит их поездку, так как оказывается связанным с ее литературным агентом, которая ждет обещанную рукопись. Теперь, когда все герои застряли на круизном лайнере, напряженная атмосфера начинает расти.
Сценарий написала американская автор Дебора Айзенберг, а музыку – знаменитый композитор Томас Ньюман.
Вместе с Мерил Стрип в фильме сыграли Джемма Чан, Кэндис Берген, Лукас Хеджес и Дайан Уист.
Смотрите трейлер фильма "Пусть говорят":
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