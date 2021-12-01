Жизнь в розовом цвете: Jacquemus представили новую праздничную коллекцию (фото)

Jacquemus представил праздничную коллекцию в розовых оттенках / Фото: Коллаж: Сегодня

Французский бренд Jacquemus выпустил новую коллекцию Pink 2, в которую вошла одежда для детей и взрослых, а также разные предметы интерьера искючительно в оттенках розового цвета. Это еще раз подтверждает, что главный тренд весны 2022 – яркий монохром.

На сайте бренда в категории Pink появились елочные игрушки, пледы с пестрыми принтами, чашки для яиц, игрушечные крабы, напитки на основе каннибаса и электровелосипеды. Также в рамках коллекции показали кардиганы, микросумки, шелковую пижаму, панамы, носки и свитера.

Реклама

Новая коллекция Jacquemus / Фото: Инстаграм

В кампании участвовали разновозрастные дети, которые позировали в большой одежде на белом фоне. Автором фотосесии стал лондонский фотограф Фуми Гомма.

Автором "розовой" фотосессии стал Фуми Гомма / Фото: Инстаграм

Реклама

Снимками также поделился дизайнер Симон Порт Жакмюс в Instagram бренда.

Капсулу Pink 2 уже можно купить / Фото: Инстаграм

Капсула Pink 2 уже доступна к покупке в магазинах Jacquemus и на официальном сайте бренда.

Реклама

Читайте также: