Жизнь в розовом цвете: Jacquemus представили новую праздничную коллекцию (фото)

Jacquemus представил праздничную коллекцию в розовых оттенках / Фото: Коллаж: Сегодня
Французский бренд Jacquemus выпустил новую коллекцию Pink 2, в которую вошла одежда для детей и взрослых, а также разные предметы интерьера искючительно в оттенках розового цвета. Это еще раз подтверждает, что главный тренд весны 2022 – яркий монохром.
На сайте бренда в категории Pink появились елочные игрушки, пледы с пестрыми принтами, чашки для яиц, игрушечные крабы, напитки на основе каннибаса и электровелосипеды. Также в рамках коллекции показали кардиганы, микросумки, шелковую пижаму, панамы, носки и свитера.
В кампании участвовали разновозрастные дети, которые позировали в большой одежде на белом фоне. Автором фотосесии стал лондонский фотограф Фуми Гомма.
Снимками также поделился дизайнер Симон Порт Жакмюс в Instagram бренда.
Капсула Pink 2 уже доступна к покупке в магазинах Jacquemus и на официальном сайте бренда.
Читайте также:
- Как повторить тренд TikTok – наносим тональную основу роллером для лица
- Новогодний маникюр 2022 на короткие ногти: 27 идей с ярким дизайном (фото)