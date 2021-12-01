Життя у рожевому кольорі: Jacquemus представив нову святкову колекцію (фото)

Jacquemus представив святкову колекцію у рожевих відтінках / Фото: Колаж: Сьогодні

Французький бренд Jacquemus випустив нову колекцію Pink 2, до якої увійшов одяг для дітей та дорослих, а також різні предмети інтер'єру виключно у відтінках рожевого кольору. Це ще раз підтверджує, що головний тренд весни 2022 – яскравий монохром.

На сайті бренду в категорії Pink з'явилися ялинкові іграшки, пледи зі строкатими принтами, чашки для яєць, іграшкові краби, напої на основі канібасу та електровелосипеди. Також у рамках колекції показали кардигани, мікросумки, шовкову піжаму, панами, шкарпетки та светри.

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Нова колекція Jacquemus / Фото: Инстаграм

У кампанії брали участь різновікові діти, котрі позували у великому одязі на білому тлі. Автором фотосесії став лондонський фотограф Фумі Гома.

Автором "рожевої" фотосесії став Фумі Гомма / Фото: Инстаграм

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Знімками також поділився дизайнер Сімон Порт Жакмюс в Instagram бренду.

Капсулу Pink 2 можна купити / Фото: Инстаграм

Капсула Pink 2 вже доступна до покупки в магазинах Jacquemus та на офіційному сайті бренду.

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