Жизнь после Холостяка: чем занимаются участницы 11-го сезона и как им помогло реалити

Участницы "Холостяк-11" / Фото: instagram.com/nadin5_, instagram.com/julz_seven, instagram.com/antoniajessica

Благодаря участию в "Холостяке" многие девушки находят свою аудиторию и приумножают количество фолловеров в Instagram. После финала 11-го сезона самые популярные участницы проекта рассказали, чем они занялись, не добившись расположения Михаила Заливако, выбравшего Анну Богдан.

Юлия Бельченко (она же Зайка)

Юлия "Зайка" Бельченко из "Холостяка-11" / Фото: instagram.com/julz_seven

Фаворитка самого холостяка и многих зрителей Юлия Зайка запустила собственную линейку мерча со своими цитатами, а также снялась в продолжении сериала "Крепостная".

Джессика Чеги

Джессика Чеги / Фото: instagram.com/antoniajessica

Джессика дружит с участницами "Холостяк-11" и вместе с Надин Медведчук зарабатывает блогерской деятельностью.

Надин Медведчук

Надин Медведчук / Фото: instagram.com/nadin5_

Надин обвиняли в том, что на проект она пришла за славой, но девушка отрицала подобные комментарии. Тем не менее она активно ведет Instagram, снимается в фотосессиях, рекламирует товары в соцсети, а теперь проводит онлайн-марафоны блогеров. Все по классике.

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Даша Ставнича

Даша Ставнича / Фото: instagram.com/stavnicha_dasha

Даша после ухода из "Холостяка-11" занялась дикцией и проходит курсы ораторского искусства. Она также продолжает заниматься спортом и Insta-блогерством.

Розали Номбре

Розали Номбре / Фото: instagram.com/rosali_kovbasa

Розали призналась, что хотя ее сердце сейчас свободно, все свое время она решила посвятить работе. Конечно, девушка мечтает встретить свою любовь.

Александра Миколюк

Александра Миколюк / Фото: instagram.com/manchkina5

Саша тоже пришла на пост-шоу и рассказала, что "Холостяк" вдохновил ее на переезд из Праги, где она жила последние пять лет, в Киев. В Instagram у девушки 113 тысяч подписчиков, так что ей есть куда расти.

Ранее мы писали, что Михаил Заливако и Юля Зайка впервые увиделись после финала проекта.