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Анна Богдан стала победительницей проекта Холостяк-11

Сегодня, 00:03

Состоялся долгожданный финал реалити "Холостк-11". Впервые за всю историю проекта было три финалистки – Юля "Зайка", Анна Богдан и Розали Номбре

Анна Богдан и Михаил Заливако
Анна Богдан и Михаил Заливако
Фото: пресс-служба, instagram.com/kanyeeebear

Сегодня, 21 мая, прошел финал проекта "Холостяк-11". В начале выпуска Михаил Заливако отправил домой Розали, так как понял, что у них скорее дружеские отношения, а не романтические.

После этого осталось сделать выбор – Анна Богдан или Юля "Зайка". Победительницей проекта "Холостяк-11" стала Анна Богдан.

"Я не влюблен. Я люблю тебя, а это больше, чем влюбленность", – сказал Михаил Анне.

К обеим девушкам у Холостяка были чувства, однако Анна, похоже, "выстрелила" в сердце Холостяка более метко.

Анна Богдан стала победительницей проекта "Холостяк-11"
Анна Богдан стала победительницей проекта "Холостяк-11"
Фото: скриншот

Отношения финалисток с Холостяком

С Анной у Михаила не сразу сложились хорошие отношения – Холостяк признался, что на начальном этапе он даже хотел отправить девушку домой – их общение не складывалось. Однако позже вcе резко поменялось – Анна стала более открытой и дружелюбной.

Анна Богдан
Анна Богдан
Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Что касается Юли "Зайки" – тот тут все с точностью до наоборот. Сначала они с Михаилом ладили – девушка очень удивила Холостяка, придя на первую вечеринку в огромном костюме зайца (отсюда и прозвище – Зайка). Между ними сразу возникла взаимная симпатия.

Юлия "Зайка" Бельченко из "Холостяка-11"
Юлия "Зайка" Бельченко из "Холостяка-11"
Фото: instagram.com/julz_seven

Позже поведение девушки изменилось – Юля не могла разобраться в своих чувствах, почти всегда девушка была довольно удрученной, не проявляла инициативу, с Михаилом у них возникали сплошные недопонимания. Все привело к тому, что девушка покинула проект в девятом выпуске.

Приехав домой Юлия осознала, что она любит Михаила и не готова его отпускать. Девушка написала письмо Холостяку с просьбой встретиться и поговорить. Заливако согласился и все это привело к возвращению Юли "Зайки" на проект.

В финале проекта Юля даже произнесла три очень важных слова: "Я тебя люблю", но не услышала то же самое в ответ.

Михаил Заливако признался, что его сердце "екнуло" во время первой встречи с Юлей. Он испытывал к девушке искреннюю симпатию, но это была не любовь.

Напомним, Розали надеется встретить мужчину мечты после вылета из "Холостяка-11".

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