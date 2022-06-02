Здоровое питание – мифы и реальность сегодня или 6 правил, как наладить рацион

Наладить рацион во время войны реально, здоровое питание сегодня - это в первую очередь не забывать кушать вовремя / Фото: unsplash.com, freepik.com

После нападения России на Украину большинство из нас столкнулись с проблемами пищеварения, отсутствием аппетита или наоборот – попытками заесть стресс. Даже если есть доступ к полезным продуктам, сил на то, чтобы сбалансировать свой рацион, зачастую нет.

Сегодня, 2 июня, в день здорового питания вместе с экспертами разбираемся, что можно сделать в условиях войны для улучшения своего рациона. Ведь уже пришел сезон свежих овощей и зелени, и если у вас есть к ним доступ – то обязательно ешьте их, а также фрукты и ягоды.

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Почему важно есть овощи, зелень и фрукты

Они помогут улучшить качество вашего питания, дать организму полезные витамины и минералы, а также такую нужную для работы органов пищеварения клетчатку. Так, диетолог Олеся Добрянская отмечает, что в сутки следует съедать не менее 300 грамм овощей. Их можно разделить на 4-5 порций по 75 грамм. Фруктов и ягод следцет есть также не более 300 грамм в день.

В сутки следует съедать не менее 300 грамм овощей, их можно разделить на 4-5 порций по 75 грамм. / Фото: unsplash.com, freepik.com

И не увлекайтесь слишком сырыми овощами (особенно на ночь), даже если с вашим желудком и кишечником все в порядке. Сейчас, когда все мы стрессе, забываем вовремя поесть или какое-то время приходилось питаться нездоровой едой – консервами, фастфудом и т.д., могут возникнуть проблемы с ЖКТ (желудочно-кишечным тактом).

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А обилие сырых овощей, особенно капусты или редиса, может спровоцировать вздутие, тяжесть в животе, боли, изжогу. Людям с проблемами ЖКТ (хронический панкреатит, синдром раздраженного кишечника, колиты) овощи (и даже фрукты) лучше термически обрабатывать – особенно при вечернем приеме пищи.

А как вообще соблюдать режим питания?

Те же томаты или кабачки можно слегка "притушить" на сковороде. А вообще, как отмечает гастроэнтеролог Евгения Белинская,старайтесь не пропускать приемы пищи, это не только ведет к гастритам, но и способствует перееданию в следующий раз.

1. Итак, первое правило – это вообще соблюдать режим питания (напоминайте себе, что 3-4 раза в день вы должны поесть).

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2. Второе правило – последний прием пищи не позднее чем за 2 часа до сна. Чрезмерность сырых овощей, жареные блюда, обогащенные жирами продукты, острая пища на ночь не рекомендуется.

Главное правило – это вообще соблюдать режим питания, напоминайте себе, что 3-4 раза в день вы должны поесть / Фото: freepik.com

3. Третье – не забывайте о жирах: если нет возможности есть авокадо или твердые сыры, то постарайтесь кушать рыбу (ту же сельдь), орехи, растительные масла и сливочное масло.

4. Правило номер 4 – углеводы тоже никто не отменял, они позволят дольше сохранять чувство сытости: это любые крупы, хлеб (по возможности – цельнозерновой). Из мяса – предпочтительнее курица, индейка, птица в целом, а также телятина.

Сладости во время войны – можно, они позволят поднять настроение и уровень глюкозы, но кушайте их без фанатизма / Фото: freepik.com

5. Пятое правило – сладости есть тоже можно, даже немного увеличить их количество в рационе, они позволят поднять настроение и уровень глюкозы, но кушайте их без фанатизма.

Но не злоупотребляйте кофе, больше 3-х чашек в день повысит уровень стресса, которого сейчас и так достаточно,- напоминает Евгения Белинская,- Пейте воду или травяные чаи.

6. И шестое правило – если вы сейчас не можете готовить или испытываете дефицит с продуктами, то ешьте хоть что-то, уже с правильным питанием потом разберетесь, главное – иметь силы, а для этого нужна еда.

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