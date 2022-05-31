Чем полезен ревень и как лучше есть этот супер-фуд – совет диетолога

Сейчас время сезонных овощей и зелени, и один из таких полезных суперфудов – ревень. Он повысит качество рациона, наполнит организм полезными минералами и не только

Ревень полезен из-за большого содержания микроэлементов в нем, а есть его лучше в сыром виде / Фото: freepik.com, unsplash.com

Ревень – это продукт, полезный овощ, который придает весенний цвет блюдам и повышает их пищевую ценность. Чем полезен ревень, как его лучше кушать и кому ревень противопоказан – рассказала в своем инстаграмме диетолог Светлана Фус.

Ревень относят к овощам, но его любят добавлять в десерты и выпечку из-за кисловато-сладкого вкуса. В пищу употребляют черенки ревеня: мясистые и сочные, они могут быть разного цвета. Самые кислые – это зеленые черенки, а розовые и красные – более сладковатые на вкус.

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Кушайте не более 100 грамм молодых черенков ревеня в день, если у вас нет противопоказаний / Фото: unsplash.com

В ревене много клетчатки, пектинов, также он богат кальцием, калием, хромом и марганцем. Большое количество органических кислот в ревене влияет на его вкус, поэтому растение кислое. В молодых черенках больше яблочной и лимонной кислоты, а в старых содержимое их падает, зато скапливается много щавелевой кислоты.

В результате черенки старого ревеня более грубые и в пищу их лучше не использовать. Не смотря на свою пользу, ревень противопоказан при мочекаменной болезни, подагре, холецистите и при беременности. Потому что щавелевая кислота, которой много в ревене (особенно в старых черенках) попадая в организм человека, связывается с кальцием и образует соли оксалаты. Эти соли могут способствовать образованию камней в почках.

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Людям, страдающим заболеваниями суставов (артритами) или хрупкостью костей (остеопорозом) вообще не стоит есть ревень / Фото: unsplash.com

Частое употребление ревеня может привести к вымыванию кальция из организма и нарушению баланса кальция и фосфора. Поэтому людям, страдающим заболеваниями суставов (артритами) или хрупкостью костей (остеопорозом) вообще не стоит есть ревень. Он может еще больше негативно повлиять на ослабленную костно-суставную систему.

Кушайте не более 100 грамм молодых черенков ревеня в день, если у вас нет противопоказаний. Лучше есть ревень свежим, а хранить – в холодильные, в пакетах, предварительно оборвав листья и обрезав концы стеблей.

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