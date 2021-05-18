3 рецепта банановых пирогов, которые отлично подойдут для завтрака

На эти десерты вы потратите не больше получаса, зато удовольствия будет масса

Фото: instagram.com/margo_food.blog/

Что может быть лучше вкусного и полезного завтрака. Тем более когда он завершается кофе и уютным воздушным десертом. Разве что когда времени на приготовления этого десерта нужно максимум 30 минут. В этой подборке найдете 3 рецепта банановых пирогов. И есть большое предположение, что они будут оценены по достоинству.

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Воздушный банановый пирог

Фото: instagram.com/margo_food.blog/

Ингредиенты

Банан – 300 г

Молоко (или растительное) – 200 мл

Сок лимона – 30 г

Масло растопленное – 40 г

Мука рисовая – 120 г

Крахмал кукурузный – 40 г

Стружка кокосовая – 20 г

Цедра 1 лимона

Имбирь молотый – 1-2 ч. л.

Щепотка соли

Сода – 1/4 ч. л.

Для краста (корочки):

Масло – 20 г

Кокосовая стружка – 30 г

Рисовая мука, сахарная пудра – по 10 г

Щепотка соли

Способ приготовления

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Бананы взбить с молоком, соком лимона и растопленным маслом. Сухие ингредиенты все смешать между собой. Соединить сухие и жидкие. Быстро выложить все в форму, распределить ровным слоем. Духовку разогреть на 180 градусов. Для краста растопить масло, добавить в него муку, стружку и пудру. Выложить краст на тесто. Выпекать 20 минут при 180 градусах.

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Банановый пирог с орехами

Фото: instagram.com/annafleishman/

Ингредиенты

Яйца – 2 шт.

Сахар – 200 г

Банан – 3 шт.

Мука – 300 г

Разрыхлитель – 5 г

Сливочное масло – 150 г

Орехи – по вкусу

Способ приготовления

Яйца с сахаром взбить, бананы помять вилкой. Добавить растопленное масло, муку, разрыхлитель, бананы. Перемешать. Сверху выложить орехи по вкусу. Вылить в форму, смазанную маслом. Отправить в разогретую духовку на 45 минут при 180 градусах.

Банановый пирог со сгущенкой

Фото: instagram.com/kam.lanye_blog/

Ингредиенты

Бананы – 250 г

Сгущенка – 500 мл

Мука – 450 г

Молоко – 300 г

Сода – 1 ч. л.

Уксус – для гашения

Соль – 3 г

Сахар – 50 г

Способ приготовления

Замесить из муки и молока сметанообразное тесто. Добавить сахар, соль и соду, гашенную уксусом. Оставить, пока немного не поднимется. Запекать при 200 градусах 10 минут. Выложить на пирог порезанные кружочками бананы и залить все сгущенкой. Отправить в духовку до готовности.

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