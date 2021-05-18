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3 рецепта банановых пирогов, которые отлично подойдут для завтрака

19 мая, 07:25

Ирина Маслова

На эти десерты вы потратите не больше получаса, зато удовольствия будет масса

Фото: instagram.com/margo_food.blog/

Что может быть лучше вкусного и полезного завтрака. Тем более когда он завершается кофе и уютным воздушным десертом. Разве что когда времени на приготовления этого десерта нужно максимум 30 минут. В этой подборке найдете 3 рецепта банановых пирогов. И есть большое предположение, что они будут оценены по достоинству.

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Воздушный банановый пирог

Фото: instagram.com/margo_food.blog/

Ингредиенты

Для краста (корочки):

Способ приготовления

  1. Бананы взбить с молоком, соком лимона и растопленным маслом.
  2. Сухие ингредиенты все смешать между собой. Соединить сухие и жидкие.
  3. Быстро выложить все в форму, распределить ровным слоем.
  4. Духовку разогреть на 180 градусов.
  5. Для краста растопить масло, добавить в него муку, стружку и пудру. Выложить краст на тесто.
  6. Выпекать 20 минут при 180 градусах.

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Банановый пирог с орехами

Фото: instagram.com/annafleishman/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Яйца с сахаром взбить, бананы помять вилкой. Добавить растопленное масло, муку, разрыхлитель, бананы. Перемешать.
  2. Сверху выложить орехи по вкусу.
  3. Вылить в форму, смазанную маслом. Отправить в разогретую духовку на 45 минут при 180 градусах.

Банановый пирог со сгущенкой

Фото: instagram.com/kam.lanye_blog/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Замесить из муки и молока сметанообразное тесто. Добавить сахар, соль и соду, гашенную уксусом. Оставить, пока немного не поднимется.
  2. Запекать при 200 градусах 10 минут.
  3. Выложить на пирог порезанные кружочками бананы и залить все сгущенкой.
  4. Отправить в духовку до готовности.

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