3 рецепта банановых пирогов, которые отлично подойдут для завтрака

Фото: instagram.com/margo_food.blog/
Что может быть лучше вкусного и полезного завтрака. Тем более когда он завершается кофе и уютным воздушным десертом. Разве что когда времени на приготовления этого десерта нужно максимум 30 минут. В этой подборке найдете 3 рецепта банановых пирогов. И есть большое предположение, что они будут оценены по достоинству.
Если вам необходимо достойно и оригинально поздравить родных и близких, ищите варианты для подарков в нашем календаре майских праздников.
Воздушный банановый пирог
Ингредиенты
- Банан – 300 г
- Молоко (или растительное) – 200 мл
- Сок лимона – 30 г
- Масло растопленное – 40 г
- Мука рисовая – 120 г
- Крахмал кукурузный – 40 г
- Стружка кокосовая – 20 г
- Цедра 1 лимона
- Имбирь молотый – 1-2 ч. л.
- Щепотка соли
- Сода – 1/4 ч. л.
Для краста (корочки):
- Масло – 20 г
- Кокосовая стружка – 30 г
- Рисовая мука, сахарная пудра – по 10 г
- Щепотка соли
Способ приготовления
⠀
- Бананы взбить с молоком, соком лимона и растопленным маслом.
- Сухие ингредиенты все смешать между собой. Соединить сухие и жидкие.
- Быстро выложить все в форму, распределить ровным слоем.
- Духовку разогреть на 180 градусов.
- Для краста растопить масло, добавить в него муку, стружку и пудру. Выложить краст на тесто.
- Выпекать 20 минут при 180 градусах.
Читайте также: Как достичь совершенства в выпечке – 7 важных лайфхаков
Банановый пирог с орехами
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 200 г
- Банан – 3 шт.
- Мука – 300 г
- Разрыхлитель – 5 г
- Сливочное масло – 150 г
- Орехи – по вкусу
Способ приготовления
- Яйца с сахаром взбить, бананы помять вилкой. Добавить растопленное масло, муку, разрыхлитель, бананы. Перемешать.
- Сверху выложить орехи по вкусу.
- Вылить в форму, смазанную маслом. Отправить в разогретую духовку на 45 минут при 180 градусах.
Банановый пирог со сгущенкой
Ингредиенты
- Бананы – 250 г
- Сгущенка – 500 мл
- Мука – 450 г
- Молоко – 300 г
- Сода – 1 ч. л.
- Уксус – для гашения
- Соль – 3 г
- Сахар – 50 г
Способ приготовления
- Замесить из муки и молока сметанообразное тесто. Добавить сахар, соль и соду, гашенную уксусом. Оставить, пока немного не поднимется.
- Запекать при 200 градусах 10 минут.
- Выложить на пирог порезанные кружочками бананы и залить все сгущенкой.
- Отправить в духовку до готовности.
Здесь найдете рецепт императорского завтрака по-венски.