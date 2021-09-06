Закатать в банки или заморозить – заготовки на зиму для вкусного борща

Заготовки для борща / Фото: instagram.com/bests.chef/
Пожалуй, это одна из лучших заготовок на зиму на ряду с разными видами консервации с баклажанами или помидорами. Если в вашей кладовке будут стоять баночки с такой заправкой, то зимой вам останется сварить бульон с картофелем. А если такая заправка будет в морозилке, то ее нужно будет обжарить и добавлять к остальным ингредиентам борща. Ниже представлены два таких рецепта. Их можно улучшать с помощью специй и дополнительных элементов по вкусу.
Заправка для борща замороженная
Заправка для борща замороженная / Фото: instagram.com/olya_fudblog/
Ингредиенты
- Свекла – 1 кг
- Морковь – 800 г
- Помидоры – 1 кг
Способ приготовления
- Свеклу и морковь очистить и натереть на терке или порезать соломкой.
- Помидоры баланшировать, очистить от кожицы и нарезать кубиками. Соединить все ингредиенты, перемешать.
- Разложить заправку по пакетам тонким слоем, спустить воздух и убрать в морозилку.
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Заправка для борща консервированная
Заправка для борща консервированная / Фото: instagram.com/gotovimvkysnodoma/
Ингредиенты
- Свекла – 2 кг
- Помидоры – 2 кг
- Капуста – 1 кг
- Лук -1 кг
- Морковь -1 кг
- Растительное масло – 0,5 литра
- Головка чеснока
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – 3 ст. л.
- Лист лавровый – 2 шт.
- Перец черный горошком – 10 шт.
- Уксус 9% уксус – 4 ст. л. и по 1 ч. л. в каждую банку
Способ приготовления
- Все овощи тщательно промыть, очистить и нарезать соломкой или натереть на крупной терке.
- Вылить растительное масло в кастрюлю, выложить овощи, добавить все специи, кроме уксуса.
- Довести до кипения и варить на среднем огне 25-30 минут, помешивая. Добавить 4 столовые ложки 9% столового уксуса.
- Подготовить банки объемом 0,5 или 0,7 литра. Их нужно хорошо вымыть и простерилизовать.
- Выложить в банки заправки, в каждую добавить 1 чайную ложку 9% столового уксуса.
- Закатать, перевернуть вверх дном, оставить в тепле на ночь.
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