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Заготовка на зиму: рецепт помидоров в собственном соку

6 августа, 16:04

Ирина Маслова

Вам понадобится два вида томатов – не слишком крупные, плотные, мясистые и перезревшие, полные сока. Приготовленные таким образом помидоры остаются сочными и ароматными. Рецепт рассчитан на три банки емкостью 1 л

Помидоры в собственном соку на зиму / Фото: Depositphotos

Продолжаем знакомить вас с рецептами отличных заготовок на зиму. Мы рассказывали, как консервировать черри, теперь узнаем, как заготовить помидоры в собственном соку. Мало того, что сами по себе эти томаты вкусные, так еще и сок можно использовать в приготовлении первых блюд и соусов. А этот материал будет полезен тем, кто планирует пикник и хочет купить продукты по оптимальным ценам.

Помидоры в собственном соку на зиму

Помидоры в собственном соку на зиму / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

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Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Целые помидоры с плотной мякотью залить кипятком и оставить на две-три минуты. Затем снять с томатов кожицу и переложить их в стерилизованные банки.
  2. Переспевшие помидоры пропустить через соковыжималку. Получившийся сок перелить в кастрюлю.
  3. Дать ему прокипеть около семи минут, все время снимая пенку с поверхности.
  4. В кипящий томатный сок добавить сахар и соль, перемешать, чтобы они растворились.
  5. Залить очищенные помидоры горячим соком и закрыть крышками.

Из видео узнаете рецепты экспресс-маринада для огурцов и салата из них.

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