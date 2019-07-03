Заготівля на зиму: рецепт помідорів у власному соку

Помідори у власному соку на зиму / Фото: Depositphotos
Продовжуємо знайомити вас з рецептами прекрасних заготівель на зиму. Ми розповідали, як консервувати чері, тепер дізнаємося, як заготовити помідори у власному соку. Мало того, що самі по собі ці томати смачні, так ще й сік можна використовувати в приготуванні перших страв і соусів. А цей матеріал буде корисний тим, хто планує пікнік і хоче купити продукти за оптимальними цінами.
Помідори у власному соку на зиму
Помідори у власному соку на зиму / Фото: Depositphotos
Час приготування:
- 1 година
Складові:
- 1,5 кг цілих помідорів;
- 3 кг дуже стиглих помідорів для соку;
- 1 ст. л. солі;
- 2 ст. л. цукру.
Спосіб приготування:
- Цілі помідори з щільною м'якоттю залити окропом і залишити на дві-три хвилини. Потім зняти з томатів шкірку і перекласти у стерилізовані банки;
- Переспілі помідори пропустити через соковижималку. Томатний сік перелити в каструлю;
- Дати йому прокипіти близько семи хвилин, весь час знімаючи пінку з поверхні;
- У киплячий томатний сік додати цукор і сіль, перемішати, щоб вони розчинилися;
- Залити очищені помідори в банках гарячим соком і закрити кришками.
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