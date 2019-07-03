Заготівля на зиму: рецепт помідорів у власному соку

Вам знадобиться два види томатів – не дуже великі, щільні, м'ясисті та перезрілі, повні соку. Приготовлені таким чином помідори залишаються соковитими і ароматними. Рецепт розрахований на три банки ємністю 1 л

Помідори у власному соку на зиму / Фото: Depositphotos

Продовжуємо знайомити вас з рецептами прекрасних заготівель на зиму. Ми розповідали, як консервувати чері, тепер дізнаємося, як заготовити помідори у власному соку. Мало того, що самі по собі ці томати смачні, так ще й сік можна використовувати в приготуванні перших страв і соусів. А цей матеріал буде корисний тим, хто планує пікнік і хоче купити продукти за оптимальними цінами.



Помідори у власному соку на зиму

Помідори у власному соку на зиму / Фото: Depositphotos

Час приготування:

1 година

Складові:

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1,5 кг цілих помідорів;

3 кг дуже стиглих помідорів для соку;

1 ст. л. солі;

2 ст. л. цукру.

Спосіб приготування:

Цілі помідори з щільною м'якоттю залити окропом і залишити на дві-три хвилини. Потім зняти з томатів шкірку і перекласти у стерилізовані банки; Переспілі помідори пропустити через соковижималку. Томатний сік перелити в каструлю; Дати йому прокипіти близько семи хвилин, весь час знімаючи пінку з поверхні; У киплячий томатний сік додати цукор і сіль, перемішати, щоб вони розчинилися; Залити очищені помідори в банках гарячим соком і закрити кришками.

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