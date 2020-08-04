Самые хрустящие огурцы на зиму – 3 способа заготовок

Заготовки из огурцов на зиму / Фото: Pixabay
Огурцы – одни из важнейших для нас овощей. Причем в любом виде. Зимой, замаринованные, они становятся вдвойне вкуснее. Чтобы они максимально хрустели, важно не только выбрать твердые огурцы небольших размеров, а приготовить правильный маринад. Это также касается и помидоров черри и заготовок из них. Эксперты советуют отстаивать воду не менее суток, если планируете использовать ее из водопровода. А когда будете готовить маринад, то возьмите для этого эмалированную или стеклянную посуду.
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Огурцы на зиму в горчице
Огурцы на зиму в горчичном маринаде / Фото: Depositphotos
Время приготовления:
- 20 минут + 12 часов
Ингредиенты:
- Огурцы свежие – 4 кг
Для маринада:
- Сахар – 1 стакан
- Уксус – 1 стакан
- Растительное масло – 1 стакан
- Соль – 0, 25 стакана
- Петрушка – 1 пучок
- Сухая горчица – 1 ст.л.
- Чеснок – 1 головка
Способ приготовления:
- Огурцы помойте и нарежьте кружочками.
- Приготовьте маринад, смешав все ингредиенты для него и доведя его до кипения.
- Огурцы положите в эмалированную кастрюлю и залейте их маринадом на 12 часов.
- Разложите огурцы в банки и простерилизуйте их (емкостью 0,5 л – 5 минут, 1 л – 10 минут). Закатайте их, переверните и укутайте потеплее (так стерилизация продолжается еще какое-то время).
Маринованные огурцы без уксуса
Огурцы на зиму без уксуса / Фото: Depositphotos
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Огурцы свежие – 1,5 кг
На 1 л заливки:
- Соль – 60 г
- Сахар – 60 г
- Щавель – 300 г
- Перец жгучий маленький – 1 стручок
Способ приготовления:
- Огурцы обдайте кипятком, затем облейте холодной водой, уложите в банки.
- Щавель отварите 2 минуты, протрите через сито и выложите обратно в отвар, добавьте соль, сахар и острый перец, доведите до кипения.
- Огурцы залейте кипящей заливкой.
- Затем банки укупорьте, переверните крышками вниз и оставьте, накрыв полотенцем или одеялом.
- Держите банки с огурцами в темном прохладном помещении.
Малосольные огурцы на зиму
Огурцы на зиму малосольные / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- Огурцы – 1 кг
Для рассола:
- Чеснок – 3 зубка
- Лист хрена – 1 шт.
- Зонтика укропа – 2 шт.
- Соль – 2 ст. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Вода – 1 л
Для консервирования:
- Головка чеснока – 1 шт.
- Лист хрена – 1 шт.
- Зонтики укропа – 2 шт.
Способ приготовления:
- Огурцы тщательно помойте, срежьте кончики с двух сторон и залейте чистой сырой водой на 1 час, чтобы они напитались. Тогда готовые малосольные огурцы будут хрустящими.
- Также хорошенько помойте зелень и крупно порежьте. Очистите и порежьте крупными кусочками чеснок. В миску выложите огурцы, чередуя с укропом и хреном и пересыпая чесноком.
- Приготовьте рассол. Для этого вскипятите воду, всыпьте в нее соль и сахар и варите до полного растворения.
- Залейте огурцы горячим рассолом так, чтобы он полностью их покрыл. Накройте огурцы тарелкой и сверху установите груз, к примеру, банку с водой. Оставьте огурцы мариноваться на 2 дня при комнатной температуре.
- Теперь пришел черед подготовки зелени и чеснока для закатки. Помойте зелень и почистите чеснок.
- Просоленные огурцы достаньте из рассола и ополосните от налета холодной кипяченой водой. Разложите огурцы по подготовленным стерилизованным банкам, перемежая с хреном, укропом и чесноком.
- Рассол процедите через марлю, убирая старую зелень и чеснок, и вскипятите, снимая пену. Залейте огурцы кипящим рассолом и закатайте.
- Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Затем переставьте банки в прохладное темное место.
А из этого видео узнаете, как замариновать огурцы экспресс-методом и рецепт салата из них.
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