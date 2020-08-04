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Самые хрустящие огурцы на зиму – 3 способа заготовок

4 августа, 15:41

Ирина Маслова

Их можно засолить, замариновать и заквасить. Желательно выбирать огурцы длиной 7-12 см, темно-зеленого цвета со светлыми боками и ярко выраженными "пупырышками". Семечек в таких плодах немного, а мякоть плотная и сочная

Заготовки из огурцов на зиму / Фото: Pixabay

Огурцы – одни из важнейших для нас овощей. Причем в любом виде. Зимой, замаринованные, они становятся вдвойне вкуснее. Чтобы они максимально хрустели, важно не только выбрать твердые огурцы небольших размеров, а приготовить правильный маринад. Это также касается и помидоров черри и заготовок из них. Эксперты советуют отстаивать воду не менее суток, если планируете использовать ее из водопровода. А когда будете готовить маринад, то возьмите для этого эмалированную или стеклянную посуду.

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Огурцы на зиму в горчице

Огурцы на зиму в горчичном маринаде / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

Ингредиенты:

Для маринада:

Способ приготовления:

  1. Огурцы помойте и нарежьте кружочками.
  2. Приготовьте маринад, смешав все ингредиенты для него и доведя его до кипения.
  3. Огурцы положите в эмалированную кастрюлю и залейте их маринадом на 12 часов.
  4. Разложите огурцы в банки и простерилизуйте их (емкостью 0,5 л – 5 минут, 1 л – 10 минут). Закатайте их, переверните и укутайте потеплее (так стерилизация продолжается еще какое-то время).

Маринованные огурцы без уксуса

Огурцы на зиму без уксуса / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

Ингредиенты:

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На 1 л заливки:

Способ приготовления:

  1. Огурцы обдайте кипятком, затем облейте холодной водой, уложите в банки.
  2. Щавель отварите 2 минуты, протрите через сито и выложите обратно в отвар, добавьте соль, сахар и острый перец, доведите до кипения.
  3. Огурцы залейте кипящей заливкой.
  4. Затем банки укупорьте, переверните крышками вниз и оставьте, накрыв полотенцем или одеялом.
  5. Держите банки с огурцами в темном прохладном помещении.

Малосольные огурцы на зиму

Огурцы на зиму малосольные / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для рассола:

Для консервирования:

Способ приготовления:

  1. Огурцы тщательно помойте, срежьте кончики с двух сторон и залейте чистой сырой водой на 1 час, чтобы они напитались. Тогда готовые малосольные огурцы будут хрустящими.
  2. Также хорошенько помойте зелень и крупно порежьте. Очистите и порежьте крупными кусочками чеснок. В миску выложите огурцы, чередуя с укропом и хреном и пересыпая чесноком.
  3. Приготовьте рассол. Для этого вскипятите воду, всыпьте в нее соль и сахар и варите до полного растворения.
  4. Залейте огурцы горячим рассолом так, чтобы он полностью их покрыл. Накройте огурцы тарелкой и сверху установите груз, к примеру, банку с водой. Оставьте огурцы мариноваться на 2 дня при комнатной температуре.
  5. Теперь пришел черед подготовки зелени и чеснока для закатки. Помойте зелень и почистите чеснок.
  6. Просоленные огурцы достаньте из рассола и ополосните от налета холодной кипяченой водой. Разложите огурцы по подготовленным стерилизованным банкам, перемежая с хреном, укропом и чесноком.
  7. Рассол процедите через марлю, убирая старую зелень и чеснок, и вскипятите, снимая пену. Залейте огурцы кипящим рассолом и закатайте.
  8. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Затем переставьте банки в прохладное темное место.

А из этого видео узнаете, как замариновать огурцы экспресс-методом и рецепт салата из них.

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