Найхрусткіші огірки на зиму – 3 способи заготівель

Заготівлі з огірків на зиму / Фото: Pixabay
Огірки – одні з найважливіших для нас овочів. Причому в будь-якому вигляді. Взимку, замариновані, вони стають удвічі смачніше. Щоб вони максимально хрустіли, важливо не тільки вибрати тверді огірки невеликих розмірів, а й приготувати правильний маринад. Це також стосується і помідорів чері та заготівель з них. Експерти радять відстоювати воду не менше доби, якщо плануєте використовувати її з водопроводу. А коли готуватимете маринад, то візьміть для цього емальований або скляний посуд.
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Огірки на зиму в гірчиці
Огірки на зиму в гірчичному маринаді / Фото: Depositphotos
Час приготування:
- 20 хвилин +12 годин
Складові:
- Огірки свіжі – 4 кг
Для маринаду:
- Цукор – 1 склянка
- Оцет – 1 склянка
- Рослинна олія – 1 склянка
- Сіль – 0, 25 склянки
- Петрушка – 1 пучок
- Суха гірчиця – 1 ст. л.
- Часник – 1 головка
Спосіб приготування:
- Огірки помийте і наріжте кружальцями.
- Приготуйте маринад, змішавши всі інгредієнти для нього і довівши його до кипіння.
- Огірки покладіть в емальовану каструлю і залийте їх маринадом на 12 годин.
- Розкладіть огірки в банки і простерилізуйте їх (ємністю 0,5 л – 5 хвилин, 1 л – 10 хвилин). Закрийте огірки, переверніть і укутайте тепліше (так стерилізація триватиме ще якийсь час).
Мариновані огірки без оцту
Огірки на зиму без оцту / Фото: Depositphotos
Час приготування:
- 30 хвилин
Складові:
- Огірки свіжі – 1,5 кг
На 1 л заливки:
- Сіль – 60 г
- Цукор – 60 г
- Щавель – 300 г
- Перець пекучий маленький – 1 стручок
Спосіб приготування:
- Огірки обдайте окропом, потім облийте холодною водою, покладіть у банки.
- Щавель відваріть 2 хвилини, протріть через сито і викладіть назад у відвар, додайте сіль, цукор і гострий перець, доведіть до кипіння.
- Огірки залийте киплячою заливкою.
- Потім банки укупорьте, переверніть кришками вниз і залиште, накривши рушником або ковдрою.
- Тримайте банки з огірками в темному прохолодному приміщенні.
Малосольні огірки на зиму
Огірки на зиму малосольні / Фото: Depositphotos
Складові:
- Огірки – 1 кг
Для розсолу:
- Часник – 3 зубки
- Листя хріну – 1 шт.
- Парасольки кропу – 2 шт.
- Сіль – 2 ст. л.
- Цукор – 1 ст. л.
- Вода – 1 л
Для консервування:
- Головка часнику – 1 шт.
- Листя хріну – 1 шт.
- Парасольки кропу – 2 шт.
Спосіб приготування:
- Огірки ретельно помийте, зріжте кінчики з двох боків і залийте чистою сирою водою на 1 годину, щоб вони увібрали рідину. Тоді готові малосольні огірки будуть хрусткими.
- Також гарненько помийте зелень і крупно поріжте. Очистіть і поріжте великими шматочками часник. У миску викладіть огірки, чергуючи з кропом і хріном і пересипаючи часником.
- Приготуйте розсіл. Для цього закип'ятіть воду, всипте в неї сіль і цукор і варіть до повного розчинення.
- Залийте огірки гарячим розсолом так, щоб він повністю їх покрив. Накрийте огірки тарілкою і зверху встановіть вантаж, наприклад, банку з водою. Залиште огірки маринуватися на 2 дні за кімнатної температури.
- Помийте зелень і почистіть часник.
- Просолені огірки дістаньте з розсолу і обполосніть від нальоту холодною кип'яченою водою. Розкладіть огірки в стерилізовані банки разом з хріном, кропом і часником.
- Розсіл процідіть через марлю, прибираючи стару зелень і часник, і закип'ятіть, знімаючи піну. Залийте огірки киплячим розсолом і закатайте.
- Переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою і залиште до повного охолодження. Потім переставте банки в прохолодне темне місце.
А з цього відео дізнаєтеся, як замаринувати огірки експрес-методом і рецепт салату з них.
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