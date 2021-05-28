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3 рецепта самой пышной яичницы к завтраку

29 мая, 08:00

Ирина Маслова

Это яйца Орсини и когда-то во Франции это блюдо называли не иначе как аристократическим

Яйца Орсини - рецепт воздушной яичницы Фото: instagram.com/oxi_zhu/

Завтрак должен быть нарядным, не только вкусным, быстрым и питательным. И, вероятно, идеальны под эти критерии яйца Орсини. Почему Орсини? Говорят, что однажды этот месье итальянского происхождения зашел в гости к французскому художнику Клоду Моне и поделился рецептом пышной нарядной яичницы. Клод Моне, который был известен как истинный ценитель еды, раструбил об этом блюде на всю округу – и вскоре его начали готовить все. Ниже найдете 3 рецепта яиц Орсини, дополнительные ингредиенты берите на свой вкус.

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Яйца Орсини – классический рецепт

Фото: Яйца Орсини

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Аккуратно отделить белки от желтков, добавить в белки щепотку соли и взбить в крепкую пену.
  2. На противень положить пергаментную бумагу и смазать ее сливочным маслом.
  3. Выложить взбитый белок и сделать в каждом небольшое углубление.
  4. Поместить на горки желток и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут.

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Яйца Орсини с помидорами и сыром

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Фото: instagram.com/cookncook84/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до 180 градусов. Отделить белки от желтков.
  2. Белок немного посолить и взбить до плотной пены.
  3. Выложить на противень, устеленный пергаментом, хлеб, тонкий ломтик помидора, ветчины и сыра.
  4. Выложить взбитый белок в форме шара и сделать углубление для желтка.
  5. Поставить в духовку на 3 минуты, без желтков. Выложить желтки в углубления, посолить и отправить на 3-4 минуты в духовку.
  6. Подавать выложив "облачко" на тост с ветчиной, помидором и сыром, посыпав зеленью.

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Яйца Орсини с беконом и сыром

Фото: instagram.com/19katja86/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Намазать белый хлеб сливочным маслом. Сверху положить сыр и бекон.
  2. Духовку разогреть до 180 градусов.
  3. Отделить белки от желтков. Белки посолить, поперчить и взбить в хорошую устойчивую пену.
  4. Выложить белковую массу на хлеб и сделать ложкой углубления. Поставить в духовку на 3 минуты.
  5. Достать противень. Выложить в углубления желтки и по маленькому кусочку сливочного масла.
  6. Поместить в духовку на самый нижний уровень примерно на 7-10 минут.
  7. По готовности яйца можно украсить сверху свежей зеленью.

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