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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Что приготовить на завтрак из картошки, которую не съели за ужином – 3 рецепта

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
2 сентября, 07:01
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Такой картофель вкусно использовать в омлете, оладьях с огуречным соусом и в крокетах, в которые можно добавить отварную курицу, ветчину или сыр. Подавать это все с овощными салатами
Рецепты блюд с картофелем к завтраку
Рецепты блюд с картофелем к завтраку / Фото: instagram.com/beelicious.luxembourg/

Картофель может остаться отварной, а может и в виде пюре. Если, конечно, вы не приготовили пюре чамп – оно никогда не остается, а съедается до конца. Тогда из картошки, несъеденной за ужином, можно приготовить картофельный омлет, оладьи, а к нему – огуречный соус или крокеты. К последним, внутрь, можно положить немного грибов, ветчины, отварной курицы или сыра – дело вкуса. И да, все эти рецепты можно использовать не только в том случае, если вы не знаете, куда деть недоеденную картошку. Ваши домашние обязательно оценят эту еду.

Тортилья с картофелем

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Тортилья с картофелем
Тортилья с картофелем / Фото: instagram.com/krylova.katerina_photo/

Ингредиенты

  • картофель – 5-6 шт.;
  • яйца – 3-4 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • сыр твердый – по вкусу;
  • соль, перец, зелень.

Способ приготовления

  1. Отварной картофель обжарить с луком вместе со специями до золотистого цвета. Если картофель сырой, то жарить до полуготовности.
  2. Взбить яйца, посолить, поперчить.
  3. Горячий картофель отправить в яичную смесь на 10 минут.
  4. Разогреть сковороду и вылить яично-картофельную смесь, жарить под крышкой.
  5. Через несколько минут перевернуть, посыпать тертым сыром и зеленью. Жарить до готовности.

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Оладьи с картофелем и овощами с огуречным соусом

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Картофельные оладьи
Картофельные оладьи / Фото: instagram.com/home_kitchen_34_recipes/

Ингредиенты

  • кабачок – 1 шт.;
  • картофель – 2-3 шт.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • мука – 2 ст. л. с горкой;
  • соль – щепотка.

Для соуса

  • огурец свежий – 1 шт.;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • масло растительное – 2 ч. л.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • сок лимона – половина 1 ч. л.;
  • зелень (петрушка);
  • соль – щепотка.

Способ приготовления

  1. Кабачок и вареный картофель натереть на мелкой терке, из кабачка отжать сок.
  2. Добавить яйцо, перемешать. Добавить муку и соль, тщательно перемешать. Обжарить с двух сторон.
  3. Для соуса смешать тертый огурец, сметану, масло, сок лимона, пропущенный через пресс чеснок и порезанную зелень.

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Картофельные крокеты

Картофельные крокеты
Картофельные крокеты / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • картофель – 300 г;
  • сливочное масло – 30 г;
  • желток – 2 шт.;
  • соль, молотый перец, специи – по вкусу.

Для панировки

  • яйца – 2 шт.;
  • мука – 100 г;
  • панировочные сухари – 200 г.

Способ приготовления

  1. Отваренный картофель измельчить до состояния пюре. Добавить сливочное масло и поочередно яичные желтки. Добавить специи.
  2. В одной емкости взбить яйца, а в другую насыпать панировочные сухари.
  3. Сформировать из пюре брусочки или шарики, обмакнуть сначала в яйце, потом в панировочных сухарях.
  4. Обжарить в глубокой сковороде две-три минуты при температуре 180 градусов. Положить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
  5. Подавать со сметаной и овощами.
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Также попробуйте приготовить к завтраку лаваш с маринованной курицей, сыром и овощами.

Семь интересных рецептов картофельных зраз найдете здесь.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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