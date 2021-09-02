Что приготовить на завтрак из картошки, которую не съели за ужином – 3 рецепта

Картофель может остаться отварной, а может и в виде пюре. Если, конечно, вы не приготовили пюре чамп – оно никогда не остается, а съедается до конца. Тогда из картошки, несъеденной за ужином, можно приготовить картофельный омлет, оладьи, а к нему – огуречный соус или крокеты. К последним, внутрь, можно положить немного грибов, ветчины, отварной курицы или сыра – дело вкуса. И да, все эти рецепты можно использовать не только в том случае, если вы не знаете, куда деть недоеденную картошку. Ваши домашние обязательно оценят эту еду.
Тортилья с картофелем
Ингредиенты
- картофель – 5-6 шт.;
- яйца – 3-4 шт.;
- лук – 1 шт.;
- сыр твердый – по вкусу;
- соль, перец, зелень.
Способ приготовления
- Отварной картофель обжарить с луком вместе со специями до золотистого цвета. Если картофель сырой, то жарить до полуготовности.
- Взбить яйца, посолить, поперчить.
- Горячий картофель отправить в яичную смесь на 10 минут.
- Разогреть сковороду и вылить яично-картофельную смесь, жарить под крышкой.
- Через несколько минут перевернуть, посыпать тертым сыром и зеленью. Жарить до готовности.
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Оладьи с картофелем и овощами с огуречным соусом
Ингредиенты
- кабачок – 1 шт.;
- картофель – 2-3 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- мука – 2 ст. л. с горкой;
- соль – щепотка.
Для соуса
- огурец свежий – 1 шт.;
- сметана – 2 ст. л.;
- масло растительное – 2 ч. л.;
- чеснок – 2 зубчика;
- сок лимона – половина 1 ч. л.;
- зелень (петрушка);
- соль – щепотка.
Способ приготовления
- Кабачок и вареный картофель натереть на мелкой терке, из кабачка отжать сок.
- Добавить яйцо, перемешать. Добавить муку и соль, тщательно перемешать. Обжарить с двух сторон.
- Для соуса смешать тертый огурец, сметану, масло, сок лимона, пропущенный через пресс чеснок и порезанную зелень.
Картофель дюшес – рецепт самого изысканного пюре
Картофельные крокеты
Ингредиенты
- картофель – 300 г;
- сливочное масло – 30 г;
- желток – 2 шт.;
- соль, молотый перец, специи – по вкусу.
Для панировки
- яйца – 2 шт.;
- мука – 100 г;
- панировочные сухари – 200 г.
Способ приготовления
- Отваренный картофель измельчить до состояния пюре. Добавить сливочное масло и поочередно яичные желтки. Добавить специи.
- В одной емкости взбить яйца, а в другую насыпать панировочные сухари.
- Сформировать из пюре брусочки или шарики, обмакнуть сначала в яйце, потом в панировочных сухарях.
- Обжарить в глубокой сковороде две-три минуты при температуре 180 градусов. Положить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
- Подавать со сметаной и овощами.
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