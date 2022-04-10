Я боюсь, что меня изнасилуют – что делать с таким страхом, рассказала психолог

"Я боюсь, что меня изнасилуют", с таким страхом, как рассказала психолог, помогут справиться дыхательные практики, самовнушение и поддержка близких / Фото: unsplash.com, censor.net
Весь мир потрясли фото из освобожденных от оккупантов Бучи, Ирпеня, Гостомеля, они стали нашей большой болью. Истории уцелевших внушают ужас и пережившие насилие люди очень нуждаются в поддержке. Сотни тысяч девушек и женщин стали бояться за свою жизнь. Как справиться со страхом быть изнасилованной, рассказала психотерапевт, кандидат психологических наук Марина Диденко.
Говорить об угрозе изнасилования или произошедшем уже преступлении очень непросто, но очень нужно. Если человек чувствует чрезмерный страх стать жертвой изнасилования или подвергнуться какому-либо жестокому нападению, это называют аграфобией. Но когда мы говорим о фобии, то имеем в виду иррациональный страх, а в условиях войны все страхи рациональны и реальны.
В последнее время на консультациях у меня несколько раз был запрос, как преодолеть страх потенциального изнасилования, как освободиться от навязчивых мыслей "это может случиться со мной", – говорит Марина Диденко. – Мы не умеем предвидеть будущее и не знаем, что произойдет завтра, и эти мысли могут существенно ухудшить наше состояние здесь и сейчас.
Что же делать? Если вы в городе или другом месте, в котором нет российских оккупантов, но страх нападения вы никак не можете побороть, то:
- ответьте сами себе, почему с вами не случится ничего такого. Это может прозвучать странно, но именно так мы сможем проработать навязчивые мысли. Действуйте логически, то есть тщательно вдумайтесь – вы в безопасности, рядом нет оккупантов, вас есть кому поддержать. То есть соберите все аргументы.
- Когда снова станет страшно, то опять повторите аргументы – говорите вслух. Так вы сможете контролировать страх, не позволите ему "диктовать" свои условия.
- Меньше смотрите новости про насилие и изнасилования, если после такого вы не можете найти себе места. Не помогайте своей психике оживлять страшные картинки.
В то же время свои романтические отношения или контакты стоит поддерживать, это поможет вам. Разговор с партнером/партнершей поможет создать ощущение безопасности, сексуальная близость и внимание партнера тоже смогут поддержать вас.
Чаще обнимайтесь, глубоко дышите, используйте медиации, даже обнять себя или закутаться в плед – поможет снизить уровень страха и тревоги.
Также успокоиться без таблеток помогут ТОП-10 седативных природных средств.
Если ужасное событие произошло, узнайте как пережить изнасилование, сохранить здоровье и найти в себе силы жить дальше.