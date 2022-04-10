Я боюсь, что меня изнасилуют – что делать с таким страхом, рассказала психолог

"Я боюсь, что меня изнасилуют", с таким страхом, как рассказала психолог, помогут справиться дыхательные практики, самовнушение и поддержка близких / Фото: unsplash.com, censor.net

Весь мир потрясли фото из освобожденных от оккупантов Бучи, Ирпеня, Гостомеля, они стали нашей большой болью. Истории уцелевших внушают ужас и пережившие насилие люди очень нуждаются в поддержке. Сотни тысяч девушек и женщин стали бояться за свою жизнь. Как справиться со страхом быть изнасилованной, рассказала психотерапевт, кандидат психологических наук Марина Диденко.

Марина Диденко / Фото: пресс-служба

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Говорить об угрозе изнасилования или произошедшем уже преступлении очень непросто, но очень нужно. Если человек чувствует чрезмерный страх стать жертвой изнасилования или подвергнуться какому-либо жестокому нападению, это называют аграфобией. Но когда мы говорим о фобии, то имеем в виду иррациональный страх, а в условиях войны все страхи рациональны и реальны.

В последнее время на консультациях у меня несколько раз был запрос, как преодолеть страх потенциального изнасилования, как освободиться от навязчивых мыслей "это может случиться со мной", – говорит Марина Диденко. – Мы не умеем предвидеть будущее и не знаем, что произойдет завтра, и эти мысли могут существенно ухудшить наше состояние здесь и сейчас.

Что же делать? Если вы в городе или другом месте, в котором нет российских оккупантов, но страх нападения вы никак не можете побороть, то:

ответьте сами себе, почему с вами не случится ничего такого. Это может прозвучать странно, но именно так мы сможем проработать навязчивые мысли. Действуйте логически, то есть тщательно вдумайтесь – вы в безопасности, рядом нет оккупантов, вас есть кому поддержать. То есть соберите все аргументы.

Когда снова станет страшно, то опять повторите аргументы – говорите вслух. Так вы сможете контролировать страх, не позволите ему "диктовать" свои условия.

Меньше смотрите новости про насилие и изнасилования, если после такого вы не можете найти себе места. Не помогайте своей психике оживлять страшные картинки.

Разговор с партнером/партнершей поможет создать ощущение безопасности, если вы боитесь насилия / Фото: freepik.com

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В то же время свои романтические отношения или контакты стоит поддерживать, это поможет вам. Разговор с партнером/партнершей поможет создать ощущение безопасности, сексуальная близость и внимание партнера тоже смогут поддержать вас.

Чаще обнимайтесь, глубоко дышите, используйте медиации, даже обнять себя или закутаться в плед – поможет снизить уровень страха и тревоги.

Также успокоиться без таблеток помогут ТОП-10 седативных природных средств.

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Если ужасное событие произошло, узнайте как пережить изнасилование, сохранить здоровье и найти в себе силы жить дальше.