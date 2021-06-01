Всемирный день родителей: добрые поздравления и стихи с праздником

С Днем родителей: поздравления и картинки
Сегодня, 1 июня, наступил праздник, да не один, а сразу три! Во-первых, первый день долгожданного лета. Во-вторых, Международный День защиты детей. И в-третьих – Всемирный день родителей.
Как поздравить родных и близких людей с таким добрым и домашним семейным праздником? Конечно же, душевными словами, теплыми улыбками, горячими объятиями и отличным настроением! Life Сегодня подготовили для вас красивые, нежные, милые и прикольные поздравления со Всемирным днем родителей в стихах, прозе, картинках и смс.
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Радостные поздравления в День родителей
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Нет ничего важнее в жизни
Родителей, родной семьи,
Сегодня всем мы пожелаем,
Чтоб семьи берегли свои,
Родителей вы уважайте,
Дарите им свое тепло,
Вниманья больше уделяйте,
Ведь с ними вам так повезло!
С Днем родителей: картинки и пожелания / Фото: Pexels
Душевные поздравления папе и маме в день родителей
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Когда есть за спиною два крыла,
Лететь по жизни можешь ты спокойно,
За океан душевного тепла
Родители всех благ земных достойны.
Когда сгустятся тучи, тьма вокруг,
И хочется заплакать от бессилья,
Тебе протянет руку кто-то вдруг,
Это они, любимые, родные.
Никто тебя не будет так любить,
Ночей не спать, волнуясь и скучая,
Родителям всем долго-долго жить
И быть здоровыми на веки пожелаю!
Прикольные картинки в День родителей / Фото: Pexels
Лучшие поздравления во Всемирный день родителей друзьям
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С родительским прекрасным днем!
Улыбок вам и солнца.
Пускай всегда добра лучи
Сияют вам в оконце.
Пускай не будет ссор, невзгод.
Здоровья вам, терпения!
Пусть праздник будет круглый год
И каждое мгновение.
Пускай кружится голова
От сказочной удачи.
В семье у вас любовь жива,
А это много значит.
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Со Всемирным днем родителей: пожелания в прозе
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Поздравляю со Всемирным днем родителей! Желаю огромного семейного счастья, душевности, любви, нежности, заботы и внимания от ваших детей. Пусть чувство единения и радушия всегда греет вас в любую погоду, в любое время года. Берегите друг друга и будьте счастливы!
Со Всемирным днем родителей: душевные поздравления в стихах
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С родительским чудесным днем
Поздравим всех людей на свете,
Как хорошо, когда в семье
Здоровы взрослые и дети,
Родителям желаем всем
Удачи, счастья, процветанья,
Любовь людей пускай сплотит,
А в семьях будет пониманье!
Как привить ребенку уважение к родителям
Красивые поздравления с Днем родителей своими словами
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Настоящая ценность в жизни – это родные и близкие люди. Поздравляю с Днем родителей и желаю папе с мамой взаимопонимания, счастья, совместных планов с детьми и множества интересных занятий. Пусть семья всегда будет крепкой защитой от невзгод, утешением в неприятностях и оплотом в радости. Любви, красоты, достатка и тепла!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.
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