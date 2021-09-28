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"Не время умирать": герцоги Кембриджские, Дэниел Крейг и другие звезды на премьере новой бондианы

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
28 сентября, 23:20
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Главное кинособытие года – премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Смотрите, кто пришел на красную дорожку самой ожидаемой премьеры
Гости на премьере фильма "Не время умирать"
Гости на премьере фильма "Не время умирать" / Фото: Getty Images

Сегодня вечером, в Королевском Альберт-Холле в Лондоне, состоялась долгожданная премьера саги о шпионе 007 Джеймсе Бонде, которую несколько раз переносили. На красной дорожке премьеры картины "Не время умирать" исполнитель главной роли Дэниел Крейг появился в костюме с розовым смокингом.

Дэниел Крейг
Дэниел Крейг / Фото: Getty Images

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Модные критики уже отметили цвет костюма актера, предположив, что оттенки розового были выбраны как символ смены в маскулинной вселенной Бонда. Стоит отметить, что европейское общество побольше нашего разбирается в гендерном равенстве и, скорее всего, выбор розового пиджака был продиктован модой на разноцветные мужские костюмы.

Масштаб события впечатляет, учитывая, что на красной дорожке появились и представители королевской семьи. Кейт Миддлтон прибыла на премьеру в золотом платье-кейпе Jenny Packham с принцем Уильямом в бархатном смокинге.

/ Фото: Getty Images

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Компанию им составили принц Чарльз с супругой герцогиней Корнуолльской, прибывшей в бледно-голубом платье с серебряной вышивкой Bruce Oldfield.

/ Фото: Getty Images

Премьеру 25-го фильма об агенте Джеймсе Бонде посетили актеры, сыгравшие главные роли в картине: Рами Малека, Леа Сейду, Лашана Линч. К ним присоединились и Билли Айлиш с братом Финнеасом, которые создали саундтрэк к фильму, с​ценаристка Фиби Уоллер-Бридж, актриса и бывшая девушка Бена Аффлека Ана де Армас, актер Джейсон Момоа с детьми, певица Джери Холлиуэлл с мужем.

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Леа Сейду в Louis Vuitton
Леа Сейду в Louis Vuitton / Фото: Getty Images

Лашана Линч в Vivienne Westwood
Лашана Линч в Vivienne Westwood / Фото: Getty Images

Ана де Армас в Louis Vuitton
Ана де Армас в Louis Vuitton / Фото: Getty Images

Билли Айлиш в Gucci с братом Финнеасом
Билли Айлиш в Gucci с братом Финнеасом / Фото: Getty Images

Джейсон Момоа с детьми
Джейсон Момоа с детьми / Фото: Getty Images

Рами Малек в Prada
Рами Малек в Prada / Фото: Getty Images

Фиби Уоллер-Бридж в Azzaro
Фиби Уоллер-Бридж в Azzaro / Фото: Getty Images

Джуди Денч
Джуди Денч / Фото: Getty Images

Мишель Йео, сыгравшая девушку Бонда в фильме "Завтра не умрёт никогда", в Ellie Saab
Мишель Йео, сыгравшая девушку Бонда в фильме "Завтра не умрёт никогда", в Ellie Saab / Фото: Getty Images

Джери Холлиуэлл с супругом
Джери Холлиуэлл с супругом / Фото: Getty Images

Интересно, что на премьеры пригласили медицинских работников и военнослужащих, которые внесли неоцененный вклад во время пандемии.

Напомним, фильм "Не время умирать" станет последним, в котором в качестве агента 007 появится Дэниел Крейг.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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