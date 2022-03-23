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Образ дня: Кейт Миддлтон в роскошном желтом платье британского бренда

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23 марта, 13:31
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Герцогиня Кембриджская впечатлила эффектным образом, прибыв с официальным визитом на Ямайку вместе с супругом принцем Уильямом
Герцоги Кембриджские прибыли с официальным визитом на Ямайку
Герцоги Кембриджские прибыли с официальным визитом на Ямайку / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают свой Карибский тур. Вчера герцоги Кембриджские прибыли на Ямайку. Пара сошла с трапа самолета с лучезарными улыбками. Кейт блистала в ярко-желтом платье с фантазийным бантом британского бренда Roksanda.

Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на Ямайку
Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на Ямайку / Фото: Getty Images

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Образ Кейт дополнила белым клатчем Salvatore Ferragamo и белыми туфлями с золотистыми вставками. Герцогиню в аэропорту встречали государственные деятели страны, среди которых была и министр иностранных дел и внешней торговли Ямайки Камина Джонсон-Смит.

Кейт Миддлтон и Камина Джонсон-Смит в аэропорту Ямайки
Кейт Миддлтон и Камина Джонсон-Смит в аэропорту Ямайки / Фото: Getty Images

Королевская чета прибыла на Ямайку, чтобы отпраздновать 60-летие независимости Ямайки от Великобритании.

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Учитывая сильный ветер, Кейт Миддлтон предусмотрительно собрала волосы в аккуратны хвост. Макияж она выбрала в нейтральных тонах, подчеркнут губы нежно-розовой помадой.

Образ Кейт Миддлтон для Карибского тура герцогов Кембриджских
Образ Кейт Миддлтон для Карибского тура герцогов Кембриджских / Фото: Getty Images

Также герцогиня подобрала лаконичные украшения к образу.

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Образ Кейт Миддлтон для Карибского тура герцогов Кембриджских
Образ Кейт Миддлтон для Карибского тура герцогов Кембриджских / Фото: Getty Images

Читайте также: Кейт Миддлтон блистает в изумрудном платье, которое уже надевала в 2019 году

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