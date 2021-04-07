7 идей для ужина за 20 минут

Так бывает, когда совсем нет времени, а приготовить ужин нужно. Тогда можно брать в действие рецепты еды, которые заберут у вас максимум 30 минут. И да, мы же все помним, что последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна.
А если вы обожаете выпечку и знаете в ней толк, то принимайте участие в конкурсе на лучший рецепт.
Жульен в булке
Ингредиенты
- Булочки – 4 шт.
- Куриное филе – 500 г
- Шампиньоны – 300 г
- Репчатый лук – 2 шт.
- Сливки 10% – 125 г
- Сметана 20% – 3 ст. л.
- Пармезан – 100 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Куриное филе порезать на небольшие кусочки, полукольцами нарезать репчатый лук и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.
- Шампиньоны помыть и порезать на слайсы, добавить к курице и обжарить до готовности. Поперчить и посолить.
- Влить сливки и добавить сметану, протушить до загустения.
- У булочек аккуратно срезать верхушку, вынуть мякиш и в центр сложить жульен, присыпать тертым пармезаном, накрыть срезанной крышечкой и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Читайте также: Что необычного можно приготовить из шампиньонов – 3 неожиданных рецепта
Баварский салат
Ингредиенты
- Куриная грудка – 200 г
- Сыр – 80 г
- Помидоры – 150 г
- Ржаной хлеб – 60 г
- Чеснок – 1 зуб.
- Петрушка, укроп
- Сметана – 2 ст. л.
- Соевый соус – 1 ч. л.
- Горчица – 1/4 ч. л.
Способ приготовления
⠀
- Куриное филе нарезать кубиком и обжарить без масла до готовности.
- Хлеб подсушить на сковороде, натереть чесноком и нарезать на сухарики.
- Зелень мелко порубить. Сыр и помидоры нарезать кубиком.
- Смешать сметану соевый соус и горчицу, добавить в салат и все тщательно перемешать.
Читайте также: Три рецепта всемирно известных салатов – "Кобба", "Шопского" и "Табуле"
Курица в соусе карри
Ингредиенты
- Лук – 1 шт.
- Куриная грудка – 400 г
- Чеснок – 1 зуб.
- Имбирь свежий – 1 ч. л. (можно заменить на сухой)
- Соль, перец – по вкусу
- Томатная паста – 1 ст. л.
- Приправа карри – 1 ст. л.
- Сливки 20% – 200 мл. (или кокосовое молоко)
Способ приготовления
- На растительном масле обжарить мелко рубленный лук (пару минут). Добавить мясо, обжарить практически до готовности.
- Добавить чеснок, имбирь и перемешать.
- Добавляем соль, перец, томатную пасту и приправу карри, перемешать.
- Влить сливки комнатной температуры, довести до кипения, тушить под крышкой 5 -7 минут на слабом огне.
Запеканка с лавашем и курицей
Ингредиенты
- Куриное филе – 500 г
- Лаваш – 1 пачка
- Лук – 1 шт.
- Соль, паприка, приправы
Для соуса
- Сливочное масло – 50 г
- Яйцо – 2 шт.
- Сливки – 50 г
- Сыр – 150 г
Способ приготовления
- Куриное филе измельчить. Добавить лук, соль, паприку, приправы и перемешать.
- Лаваш раскрыть, положить начинку тонким слоем, завернуть рулетом, порезать на кусочки и положить в жароустойчивую посуду.
- Для соуса смешать яйца, сливочное масло, сливки, перемешать. Полить рулеты соусом.
- Выпекать при 180 градусах 30-40 минут. Перед подачей посыпать сыром.
Картофель, запеченный с овощами
Ингредиенты
- 0,5 кг – картофеля
- 4 шт. – средние моркови
- 2 шт. – средних пастернака
- 3 шт. – маленькие красные луковицы
- 1 пучок – укропа
- 2 ст. л. – оливкового масла или масла авокадо
- 5 шт. – веточек розмарина
- 6 зуб. – чеснока
- 1 ч. л. – морской соли
- свежемолотый черный перец – по вкусу
Способ приготовления
- Разогреть духовку до 200 градусов и застелить большой противень пергаментной бумагой.
- Очистить и нарезать картофель и все овощи, смешать в большой миске.
- Добавить чеснок, розмарин и морскую соль. Сбрызнуть маслом и перемешать.
- Разложить картофель и овощи в один слой на подготовленный противень и жарить около 25 минут, переворачивая до тех пор, пока блюдо не станет золотистым
Флорентийский салат
/ Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 5 шт. – яиц
- 2 шт. – яичных желтка
- 90 г – пармской ветчины
- 2 шт. – несладкие белые булочки
- 75 г – сливочного масла
- 1/2 ч. л. – горчицы
- 1/2 ст. л. – белого винного уксуса
- 2 ст. л. – измельченного эстрагона
- 225 г – смеси шпината и рукколы
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
- Отварите яйца в течение 5 минут. Остудите, очистите, разрежьте на четвертинки.
- Тонкие ломтики пармской ветчины разрежьте поперек на 2-3 кусочка. Обжарьте на 1 ст. л. сливочного масла до золотистой корочки, выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
- Для гренок нарежьте булочки кубиками, обжарьте на той же сковороде до румяного цвета, также выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
- Для заправки взбейте миксером сырые желтки, уксус, горчицу, щепотку соли. Растопите оставшееся сливочное масло, добавьте к яйцам, взбейте миксером на малой скорости. В конце добавьте измельченный эстрагон, перемешайте.
- Разделите шпинат и рукколу, четвертинки яиц на 4 порции, выложите на тарелки, добавьте ветчину, крутоны, полейте приготовленным соусом. Подавайте салат сразу после приготовления.
Запеканка с макаронами и ветчиной
Запеканка из макарон с горошком и ветчиной / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Макароны – 150 г
- Вeтчина – 200 г
- Сливoчнoe маслo – 4 ст. л.
- Яйца – 3 шт.
- Сливки – 150 г
- Зeлeный гoрoшeк – 200 г
- Сыр – 150 г
- Чeснoк – 1 зyбчик
- Сoль, пeрeц – пo вкyсy
Способ приготовления
- Отварить пастy, слить вoдy, дoбавить сливoчнoe маслo.
- Нарeзать вeтчинy кyсoчками и нeмнoгo oбжарить с чeснoкoм.
- Взбить яйца сo сливками, дoбавить сыр и xoрoшo пeрeмeшать.
- В oтдeльнoй мискe смeшать пастy, зeлeный гoрoшeк и вeтчинy, вылoжить всe в фoрмy.
- Залить яичнoй смeсью, пoсыпать тeртым сырoм и выпeкать oкoлo 15 минyт.
Здесь найдете еще 3 рецепта ужина для всей семьи.