7 идей для ужина за 20 минут

Так бывает, когда совсем нет времени, а приготовить ужин нужно. Тогда можно брать в действие рецепты еды, которые заберут у вас максимум 30 минут. И да, мы же все помним, что последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна.

А если вы обожаете выпечку и знаете в ней толк, то принимайте участие в конкурсе на лучший рецепт.

Жульен в булке

Фото: instagram.com/lazarenko_natali/

Ингредиенты

Булочки – 4 шт.

Куриное филе – 500 г

Шампиньоны – 300 г

Репчатый лук – 2 шт.

Сливки 10% – 125 г

Сметана 20% – 3 ст. л.

Пармезан – 100 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Куриное филе порезать на небольшие кусочки, полукольцами нарезать репчатый лук и обжарить на растительном масле до золотистой корочки. Шампиньоны помыть и порезать на слайсы, добавить к курице и обжарить до готовности. Поперчить и посолить. Влить сливки и добавить сметану, протушить до загустения. У булочек аккуратно срезать верхушку, вынуть мякиш и в центр сложить жульен, присыпать тертым пармезаном, накрыть срезанной крышечкой и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Читайте также: Что необычного можно приготовить из шампиньонов – 3 неожиданных рецепта

Баварский салат

Фото: instagram.com/food_and_flood/

Ингредиенты

Куриная грудка – 200 г

Сыр – 80 г

Помидоры – 150 г

Ржаной хлеб – 60 г

Чеснок – 1 зуб.

Петрушка, укроп

Сметана – 2 ст. л.

Соевый соус – 1 ч. л.

Горчица – 1/4 ч. л.

Способ приготовления

⠀

Куриное филе нарезать кубиком и обжарить без масла до готовности. Хлеб подсушить на сковороде, натереть чесноком и нарезать на сухарики. Зелень мелко порубить. Сыр и помидоры нарезать кубиком. Смешать сметану соевый соус и горчицу, добавить в салат и все тщательно перемешать.

Читайте также: Три рецепта всемирно известных салатов – "Кобба", "Шопского" и "Табуле"

Курица в соусе карри

Фото: instagram.com/natasha.foodlover/

Ингредиенты

Лук – 1 шт.

Куриная грудка – 400 г

Чеснок – 1 зуб.

Имбирь свежий – 1 ч. л. (можно заменить на сухой)

Соль, перец – по вкусу

Томатная паста – 1 ст. л.

Приправа карри – 1 ст. л.

Сливки 20% – 200 мл. (или кокосовое молоко)

Способ приготовления

На растительном масле обжарить мелко рубленный лук (пару минут). Добавить мясо, обжарить практически до готовности. Добавить чеснок, имбирь и перемешать. Добавляем соль, перец, томатную пасту и приправу карри, перемешать. Влить сливки комнатной температуры, довести до кипения, тушить под крышкой 5 -7 минут на слабом огне.

Запеканка с лавашем и курицей

Фото: instagram.com/dil.0104/

Ингредиенты

Куриное филе – 500 г

Лаваш – 1 пачка

Лук – 1 шт.

Соль, паприка, приправы

Для соуса

Реклама

Сливочное масло – 50 г

Яйцо – 2 шт.

Сливки – 50 г

Сыр – 150 г

Способ приготовления

Куриное филе измельчить. Добавить лук, соль, паприку, приправы и перемешать. Лаваш раскрыть, положить начинку тонким слоем, завернуть рулетом, порезать на кусочки и положить в жароустойчивую посуду. Для соуса смешать яйца, сливочное масло, сливки, перемешать. Полить рулеты соусом. Выпекать при 180 градусах 30-40 минут. Перед подачей посыпать сыром.

Картофель, запеченный с овощами

Фото: instagram.com/mimikota_cooking/

Ингредиенты

0,5 кг – картофеля

4 шт. – средние моркови

2 шт. – средних пастернака

3 шт. – маленькие красные луковицы

1 пучок – укропа

2 ст. л. – оливкового масла или масла авокадо

5 шт. – веточек розмарина

6 зуб. – чеснока

1 ч. л. – морской соли

свежемолотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления

Разогреть духовку до 200 градусов и застелить большой противень пергаментной бумагой. Очистить и нарезать картофель и все овощи, смешать в большой миске. Добавить чеснок, розмарин и морскую соль. Сбрызнуть маслом и перемешать. Разложить картофель и овощи в один слой на подготовленный противень и жарить около 25 минут, переворачивая до тех пор, пока блюдо не станет золотистым

Флорентийский салат

/ Фото: Depositphotos

Ингредиенты

5 шт. – яиц

2 шт. – яичных желтка

90 г – пармской ветчины

2 шт. – несладкие белые булочки

75 г – сливочного масла

1/2 ч. л. – горчицы

1/2 ст. л. – белого винного уксуса

2 ст. л. – измельченного эстрагона

225 г – смеси шпината и рукколы

Соль – по вкусу

Способ приготовления

Отварите яйца в течение 5 минут. Остудите, очистите, разрежьте на четвертинки. Тонкие ломтики пармской ветчины разрежьте поперек на 2-3 кусочка. Обжарьте на 1 ст. л. сливочного масла до золотистой корочки, выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Для гренок нарежьте булочки кубиками, обжарьте на той же сковороде до румяного цвета, также выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Для заправки взбейте миксером сырые желтки, уксус, горчицу, щепотку соли. Растопите оставшееся сливочное масло, добавьте к яйцам, взбейте миксером на малой скорости. В конце добавьте измельченный эстрагон, перемешайте. Разделите шпинат и рукколу, четвертинки яиц на 4 порции, выложите на тарелки, добавьте ветчину, крутоны, полейте приготовленным соусом. Подавайте салат сразу после приготовления.

Запеканка с макаронами и ветчиной

Запеканка из макарон с горошком и ветчиной / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Макароны – 150 г

Вeтчина – 200 г

Сливoчнoe маслo – 4 ст. л.

Яйца – 3 шт.

Сливки – 150 г

Зeлeный гoрoшeк – 200 г

Сыр – 150 г

Чeснoк – 1 зyбчик

Сoль, пeрeц – пo вкyсy

Способ приготовления

Отварить пастy, слить вoдy, дoбавить сливoчнoe маслo. Нарeзать вeтчинy кyсoчками и нeмнoгo oбжарить с чeснoкoм. Взбить яйца сo сливками, дoбавить сыр и xoрoшo пeрeмeшать. В oтдeльнoй мискe смeшать пастy, зeлeный гoрoшeк и вeтчинy, вылoжить всe в фoрмy. Залить яичнoй смeсью, пoсыпать тeртым сырoм и выпeкать oкoлo 15 минyт.

Здесь найдете еще 3 рецепта ужина для всей семьи.