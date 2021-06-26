В свидетельстве о рождении Лилибет Меган Маркл указана без королевского титула

В свидетельстве о рождении Лилибет ее мать Меган Маркл указана без королевского титула / Фото: Скриншот из YouTube

В начале июня у принца Гарри и Меган Маркл появилась дочь – ее назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор. Это второй ребенок герцогов Сассекских. Девочка родилась в США и автоматически получила двойное гражданство.

Вы уже видели фотоотчет с нашего путешествия по самым инстаграмным местам недалеко от Киева? Для передвижения был выбран электрокар Jaguar.

В свидетельстве о рождении, опубликованном изданием TMZ, Меган Маркл указана без королевского титула. Документ датирован 23 июня, выдан в округе города Санта-Барбара (Калифорния).

На скриншоте можно увидеть, что в графе "мать" герцогиня Сассекская указана без королевского титула – как Rachel Meghan Markle, а ее муж, принц Гарри записан как его королевское высочество герцог Сассекский.

Скриншот: tmz.com

Лилибет – это дань уважения бабушке Гарри, королеве Елизавете II. Именно так в детстве называли Ее Величество. В знак любви к своему мужу принцу Филиппу, скончавшемуся в апреле, королева положила в его гроб открытку, которую тоже подписала "Лилибет". Считалось, что Филипп был последним человеком в жизни королевы, который называл ее этим именем.

Реклама

Читайте также: Интервью с Опрой и жизнь в США: смотрим новый тизер фильма о Меган Маркл и принце Гарри (видео)

О том, что Меган и Гарри ждут второго ребенка, стало известно 14 февраля. Лили – восьмая в очереди на престол после принца Чарльза, принца Уильяма, троих детей Уильяма – Джорджа, Шарлотты и Луи, принца Гарри и своего старшего брата – Арчи Маунтбеттена-Виндзора. Его Меган родила в мае 2019-го.

Смотрите подробности скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри:

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принца Гарри могут лишить титулов.