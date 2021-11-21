В Дубае открыли cамый высокий пейзажный бассейн в мире – фото

В Дубае открыли "бесконечный" бассейн / Фото: instagram.com/auraskypooldubai/

На 50-м этаже небоскреба Palm Tower на острове Палм-Джумейра в Дубае открыли "бесконечный" бассейн. Рекордсмен под названием Aura Skypool считается самым высоким в мире. Об этом пишут The Daily Mail.

Бассейн расположен в 200 метрах от земли. Его конструкция создана таким образом, что вода переливается за борта, создавая впечатление о его бесконечности. Кроме невероятного отдыха, гости могут сделать эффектные снимки на свои смартфоны.

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В Дубае открыли самый высокий в мире "бесконечный" бассейн / Фото: instagram.com/auraskypooldubai/

С бассейна открываются панорамные виды на Дубай и Персидский залив. Гости нового заведения смогут отдохнуть в лаунж-зоне, где расположены шезлонги, бар и ресторан паназиатской кухни.

В Дубае открыли самый высокий в мире "бесконечный" бассейн / Фото: instagram.com/auraskypooldubai/

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Стоимость билета в Aura Skypool стартует от 46 долларов за сеанс. Также организаторы предлагают и VIP-пакет, который предусматривает отдых в бассейне весь день. Стоимость такого предложения составит не меньше 163 долларов.

В Дубае открыли самый высокий в мире "бесконечный" бассейн / Фото: instagram.com/auraskypooldubai/

В Дубае открыли самый высокий в мире "бесконечный" бассейн / Фото: instagram.com/auraskypooldubai/

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