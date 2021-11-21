У Дубаї відкрили найвищий пейзажний басейн у світі – фото

У Дубаї відкрили "нескінченний" басейн / Фото: instagram.com/auraskypooldubai/

На 50-му поверсі хмарочоса Palm Tower на острові Палм-Джумейра у Дубаї відкрили "нескінченний" басейн. Рекордсмен під назвою Aura Skypool вважається найвищим у світі. Про це пише The Daily Mail.

Басейн розміщений за 200 метрів від землі. Його конструкція створена таким чином, що вода переливається за борти, створюючи враження його нескінченності. Окрім неймовірного відпочинку, гості можуть зробити ефектні знімки на свої смартфони.

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У Дубаї відкрили найвищий у світі "нескінченний" басейн / Фото: instagram.com/auraskypooldubai/

З басейну відкриваються панорамні краєвиди на Дубай та Перську затоку. Гості нового закладу зможуть відпочити в лаунж-зоні, де стоять шезлонги, є бар та ресторан паназійської кухні.

У Дубаї відкрили найвищий у світі "нескінченний" басейн / Фото: instagram.com/auraskypooldubai/

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Ціна квитка в Aura Skypool стартує від 46 доларів за сеанс. Також організатори пропонують VIP-пакет, який передбачає відпочинок у басейні цілий день. Вартість такої пропозиції становитиме не менше 163 доларів.

У Дубаї відкрили найвищий у світі "нескінченний" басейн / Фото: instagram.com/auraskypooldubai/

У Дубаї відкрили найвищий у світі "нескінченний" басейн / Фото: instagram.com/auraskypooldubai/

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