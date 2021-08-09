Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 9 августа

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 9 августа / Фото: скриншот
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 9 августа.
- Цифра дня – 22
- Цвет дня – зеленый
- Число удачи – 4
В главных плюсах дня – обаяние и ловкость. При этом минусы дня несут обман и мошенничество. В основе дня – динамика и рост, планирование будущего.
В вопросах красоты и фитнеса полезны будут массаж, солевые ванны и плавание. В отношении здоровья уязвимы кишечник и живот.
Завершая прогноз темой бизнеса, важно отметить, что инвестиции в образование и иностранные языки особо приветствуются.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!
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