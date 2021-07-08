Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 8 июля

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 8 июля / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 8 июля.

Цифра дня – 20

– 20 Цвет дня – оранжевый, шоколадный

– оранжевый, шоколадный Число удачи – 2

В главных плюсах дня обаяние и энергия развития. При этом минусы дня несут деструктивные действия, конфликты и аферы. В основе дня спокойствие и созидание.

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В вопросах красоты и фитнеса хорошо пройдут процедуры татуажа, эпиляции и детокс очищения. В отношении здоровья печень и ЖКТ. В пищу стоит добавить бобовые, оливковое масло и овощи.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, остерегайтесь мошенничества и спонтанные трат.

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