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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 7 июня

7 июня, 07:58

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: Сегодня

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 7 июня.

В главных плюсах дня внимание и детальный подход. При этом минусы дня связаны с жесткостью и категоричностью. В основе дня анализ и логика в разборе ситуаций.

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Красота и здоровье: полезны все водные процедуры, а также уход за волосами. Но уязвимы органы дыхания и почки. Следите за водным балансом.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, решение вопросов недвижимости и ремонта.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступает очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году.

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Источник: Сегодня

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