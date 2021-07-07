Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 7 июля

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 7 июля / Фото: Сегодня
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 7 июля.
- Цифра дня – 19
- Цвет дня – красный, клубничный и малиновый
- Число удачи – 1
В главных плюсах дня – смелость, целеустремленность и успех. При этом минусы дня несут гордыню, беспечность и категоричность. В основе дня – осознание цели и и стремление к внутреннему развитию и росту.
В вопросах красоты и фитнеса – йога, дыхательные упражнения и медитации. В отношении здоровья – избавление от вредных привычек.
Завершая прогноз темой бизнеса, все инвестиции в образование окупятся сполна. Также в этот день приветствуются акции добра и благотворительность.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!
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