Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 7 июля

7 июля, 07:30

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 7 июля / Фото: Сегодня

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 7 июля.

В главных плюсах дня – смелость, целеустремленность и успех. При этом минусы дня несут гордыню, беспечность и категоричность. В основе дня – осознание цели и и стремление к внутреннему развитию и росту.

В вопросах красоты и фитнеса – йога, дыхательные упражнения и медитации. В отношении здоровья – избавление от вредных привычек.

Реклама

Завершая прогноз темой бизнеса, все инвестиции в образование окупятся сполна. Также в этот день приветствуются акции добра и благотворительность.

Читайте также:

Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.

Новости на эту же тему:

Какую начинку для лаваша вам нужно приготовить по гороскопу Гороскоп на неделю 4-10 июля: все знаки зодиака Малиновое, абрикосовое или из крыжовника – какое варенье вы по гороскопу
нумерология Айсулу Ахимова число удачи

Источник: Сегодня

Реклама