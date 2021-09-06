Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 6 сентября

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 6 сентября / Фото: скриншот
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 6 сентября.
- Цифра дня – 20
- Цвет дня – оранжевый и шоколадный
- Число удачи – 2
В главных плюсах дня – энергия и устойчивость. При этом минусы дня несут конфликты, обман и опасность. В основе дня – стремление к уединению и внутреннему равновесию.
В вопросах красоты и фитнеса – водные процедуры, СПА, бани и плавание. В отношении здоровья день травмоопасный, снизьте нагрузку на тело, особенно позвоночник и конечности.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, отложите все спорные вопросы и крупные траты.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!