Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 6 июля

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 6 июля / Фото: скриншот
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 6 июля.
- Цифра дня – 18
- Цвет дня – белый, молочный
- Число удачи – 9
В главных плюсах дня усердие, разум и воля. При этом минусы дня несут искушения, поспешные замечания и выводы. В основе дня чуткость и внимание к ближним.
В вопросах красоты и фитнеса приветствуются физическая активность, а также процедуры эпиляции. В отношении здоровья хороший день для лечения зубов и укрепления десен. В пищу стоит добавить орехи, зелень и кисломолочные продукты.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, воздержитесь от рискованных действий, а вот работа в уединении принесет больше результатов.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!
А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.